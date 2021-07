Life

Pussy Riot: Συνελήφθη ακόμη ένα μέλος του πανκ συγκροτήματος

Τον τελευταίο μήνα η αστυνομία συνέλαβε αρκετά μέλη της μπάντας.

Συνελήφθη στη Μόσχα η Ρίτα Φλόρες, μέλος του πανκ συγκροτήματος Pussy Riot, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της Μανσούρ Γκιλμάνοφ στο πρακτορείο TASS o δικηγόρος, και όπως επιβεβαίωσε το συγκρότημα στην εφημερίδα Novaya Gazeta.

«Τη Ρίτα Φλόρες τη συνέλαβαν στον δρόμο και την οδηγούν στο κρατητήριο στην συνοικία Κατλόβκα. Οι αστυνομικοί δεν εξήγησαν τους λόγους της σύλληψης της», δήλωσε ο Γκιλμάνοφ.

Η ίδια η Φλόρες επιβεβαίωσε στο TASS ότι δεν γνωρίζει τους λόγους της σύλληψης της.

Από την ανάρτηση της στη σελίδα της στο Instagram συνάγεται ότι την συνέλαβαν αστυνομικοί του 2ου ειδικού τάγματος της αστυνομίας έξω από το σπίτι της.

Τον τελευταίο μήνα η ρωσική αστυνομία συνέλαβε αρκετά μέλη του πανκ συγκροτήματος και συγκεκριμένα τη Μαρία Αλιόχινα, τον Αλεξάντρ Σοβέγεφ, τον Ντμίτρι Βαραντσόφ, τη Βερόνικα Nικούλσινα και την Άννα Κουζμινμίχ.

Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα για χουλιγκανισμό και απείθεια κατά της αρχής.

Η Βερόνικα Νικούλσινα που είχε συλληφθεί δύο φορές και της είχε επιβληθεί ποινή κράτησης 15 ημερών έφυγε για το εξωτερικό, δηλώνοντας ότι θα ανακοινώσει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται μόλις φθάσει, όπως και ότι προτίθεται να επιστρέψει στην Ρωσία μετά τις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο.

Και η σκηνοθέτης Άννα Κουζμινίχ είχε δηλώσει μετά την απελευθέρωση της ότι προτίθεται να φύγει για το εξωτερικό. «Σχεδιάζω να φύγω από την χώρα» όπως έκανε η Νίκα (Βερόνικα Νικούλσινα)» είχε δηλώσει.

Στο εξωτερικό έχει φύγει και ο Αλεξάντρ Σοφέγεφ. «Ο Σοφέγεφ εγκατέλειψε τη Ρωσία εξαιτίας των συνεχών κρατήσεων, συλλήψεων και της συνεχούς παρακολούθησης. Ακόμη και μέχρι το αεροδρόμιο μας παρακολουθούσαν αστυνομικοί με συμβατικά αυτοκίνητα», δήλωσε στο πρακτορείο Interfax ο δικηγόρος του ακτιβιστή Ντμίτρι Ζαχβάτοφ.

