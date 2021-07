Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Αναστασιάδη για Τουρκία: Απόλυτη η στήριξη της Ελλάδας

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε προς τον Νίκο Αναστασιάδη την απόλυτη συμπαράσταση της Ελλάδας, μετά τις απαράδεκτες εξαγγελίες της τουρκικής πλευράς.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Η ίδια εξέφρασε την απόλυτη συμπαράσταση της Ελλάδας, μετά τις τελευταίες απαράδεκτες εξαγγελίες της τουρκικής πλευράς για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Παράλληλα, η κυρία Σακελλαροπούλου τον διαβεβαίωσε για την αταλάντευτη προσήλωση της χώρας μας στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως μόνη βάση για την εξεύρεση λύσης στο κυπριακό ζήτημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ελληνίδα Πρόεδρο για τη συνεχή στήριξη και συμπαράσταση, και συμφώνησαν όπως συνεχίσουν να βρίσκονται σε επικοινωνία ως προς τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της Αμμοχώστου».

«Ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τους επεκτατικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας, οι οποίοι όχι μόνο αντιβαίνουν των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά επίσης, ουδόλως συναινούν στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της ελληνοκυπριακής πλευράς για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» πρόσθεσε ο Μάριος Πελεκάνος.

