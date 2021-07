Πολιτική

Αναβαθμισμένο Σχολείο: “Πέρασε” εν μέσω αντιδράσεων το νομοσχέδιο

Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή, μετά από έντονη αντιπαράθεση, η ψήφιση, κατά πλειοψηφία, του νομοσχεδίου για τον νέο σχολείο.

Με την αντιπαράθεση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται κυρίως σε δύο επίμαχες εκπαιδευτικές αλλαγές, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την ελάχιστη βάση για την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση, σε Α' ανάγνωση, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολείο.

Υπέρ της αρχής του, ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ καταψήφισαν και ΚΙΝΑΛ, ΕΛ.ΛΥ και ΜέΡΑ25 επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια.

Η υπουργός Παιδείας υπεραμύνθηκε της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, τηρώντας μία προς μία τις προεκλογικές της δεσμεύσεις της, ανατρέπει παγιωμένες αναχρονιστικές αντιλήψεις και οικοδομεί το σχολείο του μέλλοντος που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. «Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την συνολική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελείται από τις τρεις πυλώνες που είναι, η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και των δομών εκπαίδευσης και η θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αυταρχικές πρακτικές απαξίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ο εισηγητής του κόμματος Νίκος Φίλης, όσο και οι βουλευτές, Σία Αναγνωστοπούλου και Μερόπη Τζούφη, κατηγόρησαν μεταξύ άλλων την κυβέρνηση της ΝΔ, ότι χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως εργαλείο στιγματισμού και τιμωρίας των εκπαιδευτικών. Έντονη κριτική άσκησαν και για την βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια με την κ. Αναγνωστοπούλου να αναφέρει ότι «η ΝΔ επιβεβαιώνει την αλλεργία της στα λαϊκά στρώματα, αφήνοντας εκτός χιλιάδες μαθητές» και την κ. Τζούφη να επισημαίνει ότι «είναι προμελετημένο «έγκλημα» ο αποκλεισμός χιλιάδων υποψηφίων από τα ΑΕΙ».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ασκεί εκπαιδευτική πολιτική με ιδεοληπτικές εμμονές που δεν εκσυγχρονίζει ούτε εκδημοκρατίζει τις δομές της εκπαίδευσης. Αντίθετα, προκαλεί εντάσεις και τριβές στην εκπαιδευτική κοινότητα», υποστήριξε από την πλευρά του ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, υποστηρίζοντας ότι «δεν επιδιώκει την αναβάθμιση της παιδείας, αντίθετα, βάζετε πολλαπλούς ταξικούς φραγμούς στο όνομα της ποιότητας της εκπαίδευσης».

Από την πλευρά της, η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Σοφία Ασημακοπούλου, κατηγόρησε τη κυβέρνηση για προσπάθεια ωραιοποίησης του νομοσχεδίου το οποίο όπως είπε, δεν διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, ούτε την αμεροληψία και τη διαφάνεια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα, επέκρινε την κυβέρνηση ότι «νομοθετεί ερήμην των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους» ενώ τόνισε ότι «το σύστημα αξιολόγησης, συμπληρώνει με συνέπεια το ιεραρχικό αυταρχικό μοντέλο, του νομοσχεδίου».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη, 27 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθεί την επομένη μέρα, Τετάρτη 28 Ιουλίου, με τη ψήφισή του.

