Κορονοϊός: Πανδημία ανεμβολίαστων απειλεί την αμερικανική ήπειρο

Η προειδοποίηση για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών και η έκκληση υπέρ της δωρεάς εμβολίων του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας.

Η αμερικανική ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πανδημία των ανεμβολίαστων, ανέφερε ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO), προειδοποιώντας πως χώρες με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών καταγράφουν αυξήσεις στα κρούσματα COVID-19, ενώ απηύθυνε νέα έκκληση υπέρ της δωρεάς εμβολίων.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία των ανεμβολίαστων και ο μοναδικός τρόπος να τη σταματήσουμε είναι να διευρύνουμε τον εμβολιασμό», δήλωσε η διευθύντρια του PAHO Καρίσα Ετιέν, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης.

«Τα εμβόλια είναι κρίσιμης σημασίας, ακόμα κι αν κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό».

Μόλις το 15% των ανθρώπων στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έχει εμβολιαστεί πλήρως, επισήμανε η Ετιέν, προσθέτοντας πως τα στοιχεία δείχνουν πως ορισμένες χώρες όπως η Ονδούρα και η Αϊτή δεν έχουν καν πετύχει το 1% των εμβολιασμών.

Η διευθύντρια του PAHO επανέλαβε την έκκληση προς τις χώρες με αρκετές δόσεις να τις διανείμουν όσο το δυνατόν ταχύτερα προς χώρες που τις έχουν ανάγκη.

«Χρειαζόμαστε ξεκάθαρα περισσότερα εμβόλια και τα χρειαζόμαστε τώρα», τόνισε.

«Αυτή τη στιγμή οι δωρεές εμβολίων είναι πραγματικά ο μοναδικός τρόπος για πολλές χώρες στην περιοχή μας να εξασφαλίσουν τις δόσεις που χρειάζονται γρήγορα».

«Σας παρακαλώ, μην περιμένετε εωσότου συγκεντρώσετε πλεόνασμα δόσεων. Πρέπει να μοιραστείτε ό,τι έχετε τώρα», υπογράμμισε η Ετιέν.

