Κορονοϊός - Ιερά Σύνοδος: το εμβόλιο ικανό να υψώσει τείχος στην εξάπλωση της πανδημίας

Η Εκκλησία συνιστά προς όλους να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των πιστών. Έχει μικροτσίπ το εμβόλιο;

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε ειδική εγκύκλιο προς το σύνολο των Ιερών Μητροπόλεων με θέμα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, υπό τον τίτλο «Εκκλησία και επιστήμη στον αγώνα κατά της πανδημίας».

Η Εκκλησία συνιστά προς όλους, σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, διευκρινίζοντας, ότι «δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Πατερική και Κανονική Διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας».

«Η Εκκλησία εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, η οποία νυχθημερόν αγωνίζεται για την απαλλαγή των ανθρώπων από την θανατηφόρο πανδημία. Με τον φωτισμό του Θεού και την επίμονη προσπάθεια των επιστημόνων ιατρών, η ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεση της το εμβόλιο, το οποίο είναι ικανό να υψώσει το τείχος στην εξάπλωση της πανδημίας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, διανέμεται φυλλάδιο με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμβολιασμό:

Πηγή: dogma.gr





