Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά στην Νέα Ευκαρπία (βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κοντά στο θεατράκι της Νέας Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες περίπου στις 22:00 και στο σημείο έχουν φτάσει 15 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και τα σπίτια που είναι κοντά δεν απειλήθηκαν.

Στο σημείο έφτασε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου Παύλου Μελά, Σάκης Λαζαρίδης.

Πηγή: thestival

