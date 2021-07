Αθλητικά

Ολυμπιακός - Νέφτσι Μπακού: Προβάδισμα για τους Πειραιώτες, παρά τα προβλήματα

Προβάδισμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό με έξοχο γκολ του Μαντί Καμαρά.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης για το γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League, επικρατώντας στο Φάληρο 1-0 της Νέφτσι Μπακού με έξοχο γκολ του Μαντί Καμαρά στο 29΄, σε ένα παιχνίδι «ειδικών συνθηκών» για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε αρκετά προβλήματα πριν την έναρξη του αγώνα, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν προϊόντος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πορτογάλος δεν είχε διαθέσιμους τους δύο βασικούς επιθετικούς του, Ελ Αραμπί (με κορονοϊό) και Τικίνιο (τραυματίας), ο Παπασταθόπουλος ήταν «επαφή» και είναι σε απομόνωση, ενώ ο Εμβιλά ήταν επίσης εκτός αποστολής με πρόβλημα τραυματισμού, όπως και οι Φορτούνης, Μπα.

Με την πρώτη σημαντική ευκαιρία στον αγώνα να είναι για τη Νέφτσι στο 5ο λεπτό, όταν οι Αζέροι κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα και ο Μαχμούντοφ σούταρε λίγο άουτ, κι άλλη μια φάση με την ίδια κατάληξη στο 11΄, ο Μπουχαλάκης αποχώρησε τραυματίας στο 18ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Βαλμπουενά.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν τελικά το σκορ στην πρώτη τελική τους με ένα υπέροχο σε εκτέλεση γκολ του Μαντί Καμαρά στο 29΄, όταν με έξοχο σουτ από τα 25 μέτρα σημείωσε ένα εξαιρετικής ομορφιάς τέρμα.

Κι αφού ο Τζολάκης στο 32΄ γλίτωσε τον Ολυμπιακό από την ισοφάριση αποκρούοντας στο τετ α τετ με τον Αλασκάροφ, στο 43΄ ο σκόρερ Καμαρά αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο στον Αλασκάροφ, τον οποίο βρήκε στο κεφάλι χωρίς πρόθεση πάντως, καθώς δεν τον έβλεπε, με αποτέλεσμα ο Αφρικανός να αποβληθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του και τον Αλασκάροφ να γίνει αλλαγή, αφού δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Μαρτίνς θέλησε να ενδυναμώσει την άμυνά του και πέρασε τον Παπού Σισέ, ο οποίος επανεμφανίστηκε με τα «ερυθρόλευκα» ύστερα από μήνες (πήρε τη θέση του Ραντζέλοβιτς). Ο Ολυμπιακός γύρισε αρκετά πίσω στο β΄ ημίχρονο και δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, κάνοντας αβίαστα λάθη.

Ο Τζολάκης ήταν σταθερός οσάκις χρειάστηκε, αποκρούοντας τα σουτ του Μπουγκρίν στο 50΄ και το 56΄, όπως κι εκείνο του Κανέ εκτός περιοχής στο 63΄, για να αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία στο 63΄, όταν ο Τσελίκ δέχθηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα του Πινέιρο για φάουλ στον εφορμούντα με ταχύτητα Ρέαμπτσιουκ.

Η εξέλιξη βοήθησε τον Ολυμπιακό να κρατήσει μπάλα, να την κυκλοφορήσει και να πάρει ανάσες, την ώρα που ο Μαρτίνς, σε αυτό το παιχνίδι «ειδικών συνθηκών» προσπάθησε να κάνει διαχείριση δυνάμεων στους παίκτες του και να «σβήσει» το παιχνίδι, όπως κι έγινε.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 43΄ Μαντί Καμαρά - 63΄ Τσελίκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπουχαλάκης, Μάρκοβιτς, Σουρλής - Αλασκάροφ, Μαχμούντοφ

Οι συθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Μάρκοβιτς (78΄ Βρουσάι), Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης (18΄ Βαλμπουενά), Καμαρά, Κουντέ (68΄ Σουρλής), Ραντζέλοβιτς (46΄ Σισέ), Μασούρας, Χασάν (78΄ Αγκιμπού Καμαρά).

ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ (Αμίρ Αμπάσοφ): Μαμάντοφ, Μπότζι, Στάνκοβιτς, Αλασκάροφ (45΄+1 Αμπάσοφ), Μαχμούντοφ (89΄ Μπας), Κόλι (86΄ Νακάφεφ), Χαραμίζ, Τσελίκ, Λαβάλ, Μπουγκρίν (86΄ Μπουλούντοφ), Μαμαντού.

