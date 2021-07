Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στον Παναμά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θαλάσσια περιοχή του Παναμά.

Σεισμική δόνηση 7,0 βαθμών σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 82 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της κοινότητας Πούντα δε Μπουρίκα, πάνω στα σύνορα του Παναμά με την Κόστα Ρίκα, στις 00:15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 33 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αμερικανικό εθνικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να χτυπήσουν θαλάσσια σεισμικά κύματα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός είχε ισχύ 6,9 βαθμών. Έκανε επίσης λόγο για άλλον σεισμό λίγο νωρίτερα, μεγέθους 6,3 βαθμών, στην ίδια περιοχή, σε εστιακό βάθος 22 χιλιομέτρων.

Η παναμαϊκή Πολιτική Προστασία διαβεβαίωσε πως παρακολουθεί την κατάσταση στις περιοχές όπου έγινε αισθητός ο σεισμός και ανέφερε ότι – προς το παρόν τουλάχιστον – δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ούτε υλικές ζημιές.