“Freedom Pass”: Πάνω από 130.000 νέοι εμβολιάστηκαν

Ανταποκρίνονται οι νέοι ηλικίας 18 – 25 στο κάλεσμα για εμβολιασμό, με το 30% εξ αυτών να έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Ήδη περισσότεροι από 130 χιλιάδες νέοι 18 έως 25 ετών που έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση εμβολίου κατά της Covid-19 έχουν συμπληρώσει την αίτησή τους για το «Freedom Pass». Η πλατφόρμα άνοιξε μόλις εχθές και η ροή των αιτήσεων είναι σταθερά ανοδική. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη το μεσημέρι προσκάλεσε τους νέους να γίνουν «μέρος της μεγάλης εθνικής προσπάθειας για την προστασία της δημόσιας υγείας» κλείνοντας το ραντεβού για τον εμβολιασμό τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς εχθές επανέλαβε ότι το «Freedom Pass», δηλαδή η επιδότηση των 150 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός, αφορά τους νέους γεννημένους από 01/01/1996 μέχρι το 2003. Το σύνολο των δικαιούχων νέων προς το παρόν είναι περίπου 260 χιλιάδες, δηλαδή όσοι έχουν ήδη κάνει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου. Σε αυτό το νούμερο προστίθενται διαρκώς καινούργιοι δικαιούχοι καθώς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί.

«Λειτούργησε πάρα πολύ ικανοποιητικά» σημείωσε ο υφυπουργός για το κίνητρο του «Freedom Pass», προσθέτοντας ότι «από τις 28 Ιουνίου που είχαμε την ανακοίνωση αυτών των μέτρων μέχρι και σήμερα είναι περίπου 500 χιλιάδες οι νέοι συμπολίτες μας όλων των ηλικιών οι οποίοι μπήκαν και προγραμμάτισαν τον εμβολιασμό τους».

«Λειτουργεί και νομίζουμε ότι και με αυτή την κίνηση τη χθεσινή και το ενδιαφέρον των νέων θα υπάρξει μια νέα κινητικότητα» τόνισε ο κ. Γεωργαντάς. Επί του συνόλου των 950 χιλιάδων νέων που εντάσσονται στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 25 ετών, ήδη περίπου το 30% έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου, παρόλο που η συγκεκριμένη ομάδα απέκτησε πρόσβαση στην πλατφόρμα εμβολιασμού τελευταία μεταξύ ενηλίκων.

Οι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών μπορούν να κάνουν την αίτηση για το «Freedom Pass» στην πλατφόρμα freedompass.gov.gr για την προπληρωμένη κάρτα των 150 ευρώ. Η διαδικασία είναι σύντομη και όπως διευκρίνισε ο κ. Γεωργαντάς ορισμένα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τα emails που δεν στέλνονταν στους δικαιούχους έχουν ήδη επιλυθεί. Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει κωδικούς taxisnet μπορεί να απευθυνθεί σε ΚΕΠ προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

