Μάριο Χεζόνια: “Όχι” στον Παναθηναϊκό

Αρνητικά απάντησε ο Χεζόνια στο ενδεχόμενο της παραμονής του στον Παναθηναϊκό, που αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του.

Η πλευρά του Μάριο Χεζόνια απάντησε αρνητικά στην πρόταση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον πρώην ΝΒΑερ να αποτελεί παρελθόν από το «τριφύλλι» και να αναζητά τη νέα μπασκετική «στέγη» του.

Οι «πράσινοι» είχαν καταθέσει πρόταση ανανέωσης, η οποία ανερχόταν στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με τη ρήτρα των 400.000 ευρώ για την Μπαρτσελόνα) για νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ωστόσο, μετά από δύο παρατάσεις που είχε ζητήσει και πάρει η πλευρά του Super Mario για να εξετάσει τις επιλογές της, ο Κροάτης φόργουορντ απάντησε αρνητικά δια του εκπροσώπου του, ολοκληρώνοντας τη σύντομη θητεία του στον Παναθηναϊκό, όπου αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Πλέον στον Παναθηναϊκό επανεξετάζουν άμεσα τις εναλλακτικές τους, προκειμένου να πλαισιώσουν τον Οκάρο Ουάιτ στη θέση «4», με τον Νάιτζελ Χέιζ να είναι στην κορυφή της λίστας. Παράλληλα, οι πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται και σε αναζήτηση ενός Έλληνα σέντερ ως back up των Γιώργου Παπαγιάννη και Τζεχάιβ Φλόιντ.

