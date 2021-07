Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Εσπευσμένα στο κέντρο υγείας Νάξου o 30χρονος

Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η απολογία του στον ανακριτή. Στο κέντρο υγείας για ενημέρωση και οι συνήγοροι του. "Πυρά" από Κούγια.



Εσπευσμένα στο κέντρο υγείας Νάξου μεταφέρθηκε o 30χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς σύμφωνα με πληροφορίες.



Για σήμερα ο 30χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 26χρονης ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί στις 10 το πρωί στον ανακριτή για να απολογηθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο θα κριθεί πλέον από τους γιατρούς. Οι δικηγόροι του αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία.

Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος που οδήγησε τον 30χρονο στο κέντρο υγείας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 30χρονος έπαθε κρίση επιληψίας, ωστόσο οι συνήγοροί του κάνουν λόγο για απόπειρα αυτοκτονίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του έφτασαν νωρίς το πρωί στο κέντρο υγείας Νάξου, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάστασή του.

Ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης Αλέξης Κούγιας σε σημερινή του δήλωση αναφέρει:

"Να προσέξουν πάρα πολύ τόσο ο δράστης του εγκλήματος εις βάρος της αείμνηστης θυγατέρας των εντολέων μου όσο και ο συνήγορός του, γιατί τους ίδιους κωμικούς ισχυρισμούς περί ψυχικής παθήσεως είχε προβάλει και ο έλληνας δράστης της αποτρόπαιας ανθρωποκτονίας εις βάρος της αείμνηστης Ελένης Τοπαλούδη και στο τέλος με την απόφαση, την οποίαν εξέδωσε το ΜΟΔ Αθηνών, εκτός της ισοβίου καθείρξεως, που επέβαλε στον δράστη, αγνοώντας παμψηφεί τους ισχυρισμούς του περί ψυχοπαθητικής προσωπικότητας, οδήγησε ως κατηγορούμενους στο δικαστήριο, τόσο τον ψυχίατρο, που βεβαίωνε ότι ο δράστης είναι ψυχασθενής, όσο και τον δράστη ως ηθικό αυτουργό του εγκλήματος της ψευδούς βεβαιώσεως".

«Να σταματήσει η προσπάθεια μετατροπής ενός επικίνδυνου ανθρώπου σε δήθεν θύμα…», ζητούσε από χθες με ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας, αναφερόμενος στον 30χρονο καθ΄ ομολογία δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο.

Ο κ. Κούγιας ο οποίος εκπροσωπεί νομικά την οικογένεια του θύματος, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αφήνει αιχμές για την υπερασπιστική γραμμή που φαίνεται πως επιχειρεί να χαράξει ο 30χρονος, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, να επικαλείται προβλήματα ψυχικής υγείας και να προτίθεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

