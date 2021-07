Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ποιοι επαγγελματίες κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 5000 ευρώ

Τσουχτερά πρόστιμα θα επιβάλλει η ΑΑΔΕ σε μία σειρά απο επαγγελματικές ομάδες σε περίπτωση που εντοπιστούν να μην εκδίδουν αποδείξεις.



Πρόστιμα που φθάνουν έως και 5.000 ευρώ σε περίπτωση που εντοπιστούν από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να μην εκδίδουν αποδείξεις θα επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) σε μιά σειρά απο επαγγελματικές ομάδες όπως συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες, φαρμακεία σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, γραφεία τελετών και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων

Με απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνονται οδηγίες για την επιβολή των ειδικών χρηματικών προστίμων, αντί για "λουκέτο", στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων στην περίπτωση που εντοπίζεται φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με την απόφαση, το πρόστιμο ξεκινάει από 1.000 έως 2.500 ευρώ εφόσον κατά τη διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν εκδοθεί ανακριβώς πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή άλλα παραστατικά πώλησης ή εφόσον η συνολική αξία συναλλαγών που αποκρύπτεται εξαιτίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Αν κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου στους ίδιους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες διαπιστώνεται υποτροπή, τα πρόστιμα θα αυξάνονται στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση, πρόστιμα αντί για «λουκέτα» σε περίπτωση μη έκδοση ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων, αντιμετωπίζουν:

Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Κλινικές ή θεραπευτήρια.

Οίκοι ευγηρίας.

Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα - κατοικίες.

Κάμπινγκ.

Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.

Λογιστές - φοροτεχνικοί

Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

Γραφεία τελετών.

Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.

Φαρμακεία που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους.