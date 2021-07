Κοινωνία

Beriev: Ο ΑΝΤ1 μέσα στο πυροσβεστικό ρωσικό “θηρίο” (βίντεο)

Το ρωσικό αεροσκάφος που επιχειρεί ήδη από τις αρχές του μήνα βρίσκεται στην Ελευσίνα και η κάμερα του ΑΝΤ1 το παρουσιάζει.

Στη βάση της Ελευσίνας βρέθηκαν η κάμερα του ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και παρουσίασαν το ρωσικό «θηρίο» Beriev.

Το ρωσικό αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει 12 τόνους νερού έχει ήδη επιχειρήσει σε μεγάλες φωτιές, όπως αυτή της Κρήτης, της Σάμου και στο Σειχ Σο

Μπορεί να επιχειρήσει σε τρεις φωτιές ταυτόχρονα και μεταφέρει 12 τόνους νερού, θάλασσας, ενώ το Canadair σηκώνει έως 6 τόνους και έως 9 το Ericson.

Οι διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους ξεκίνησαν μήνες πριν και το αεροσκάφος έφτασε στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου, όπως εξήγησε ο Σπύρος Γεωργίου, ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις.

Το Beriev- 200 μπορεί να μεταφέρει μεγάλο αριθμό πεζοπόρων τμημάτων της Πυροσβεστικής, να κάνει έρευνα και διάσωση στη θάλασσα και αεροδιακομιδές.

