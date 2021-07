Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: Αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία

Για την πορεία της πανδημίας, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι προτροπές στις εγκύους.

Για την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και την πίεση σε νοσοκομεία και κοινωνία μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας ότι, μέχρι πριν από λίγες μέρες οι εισαγωγές στο «Σωτηρία» ήταν 2-3 την ημέρα και χθες ήταν 30.

Ως προς το ποιοι εισάγονται στα νοσοκομεία, είπε πως πρόκειται για μεγαλύτερα άτομα που νοσούν εμβολιασμένοι, αλλά θέλουν παρακολούθηση ή και νεότερους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί.

Τόνισε ότι μόλις το 1/10 από τις εισαγωγές αφορούν πλήρως εμβολιασμένους και πως «ελάχιστοι» από αυτούς θα μπουν τελικά στη ΜΕΘ.

Ερωτηθείσα αν αυτή η αύξηση των κρουσμάτων θα προκαλέσει νέα πίεση στο ΕΣΥ, εκτίμησε ότι, «τα νοσοκομεία δεν θα πιεστούν, αλλά η επίπτωση στις ζωές των ανθρώπων, από το πώς θα πάμε διακοπές μέχρι πώς θα πάμε στη δουλειά, νομίζω πρέπει να μας απασχολεί».

«Αυτήν τη στιγμή με όλα τα εμβόλια που έχουμε καλύπτεται και η μετάλλαξη Δέλτα», ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας ότι τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν αργότερα.

Τέλος, αναφορικά με τον εμβολιασμό εγκύων ή γυναικών που σκοπεύουν να κάνουν παιδί, τις κάλεσε «να εμβολιαστούν χθες», αφού ο κορονοϊός είναι πολύ επικίνδυνος για τις εγκύους, ενώ ανέφερε ότι, «την προηγούμενη εβδομάδα τρεις έγκυες διασωληνώθηκαν». Όσο για τις προτροπές γυναικολόγων να μην εμβολιαστούν οι ενδιαφερόμενες, παρέπεμψε στις οδηγίες της Επιτροπής Εμβολιασμών και της Ελληνικής Μαιευτικής Εταιρείας.

