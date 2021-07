Life

Ο Κώστας Μπακογιάννης τρολάρει την Ντόρα για τα... εγγόνια (εικόνες)

Αφορμή ήταν μία φωτογραφία που ανέβασε η βουλευτής της ΝΔ στα social media, από τις διακοπές της στο Μαράθι, στα Χανιά.



Διάθεση για... τρολάρισμα είχαν η Ντόρα Μπακογιάννη και ο γιος της και δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή μία φωτογραφία που ανέβασε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα social media, από τις διακοπές της στο Μαράθι, στα Χανιά.

Ειδικότερα, η εικόνα δείχνει τα εγγόνια της λίγο πριν μπουν στη θάλασσα με την ίδια να σχολιάζει «τα 7!!! Το ένα και μοναδικό λεπτό που έμειναν ακίνητα!!!» βάζοντας και τρία emoji που… κλαίνε από τα γέλια!

Την ανάρτηση αυτή μοιράστηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος… συνέχισε το τρολάρισμα, γράφοντας: «Αν δεν υπήρχαν οι γιαγιάδες έπρεπε να τις είχαμε εφεύρει! Μάνα, θα φάνε σπίτι, μην τους κυνηγάς με το ταπεράκι στη θάλασσα!».

