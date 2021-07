Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Το παιδί από την Ελλάδα που δεν έχει καταλάβει ότι είναι πρωταθλητής

Συνέντευξη στο ESPN παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με του Μπακς.

Μόλις λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στο «Sports Center» του ESPN δηλώνοντας ότι «εκείνο το παιδί από την Ελλάδα (σ.σ. ο ίδιος) δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα». Ο «Giannis», υποστήριξε πως το συναίσθημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος με τους Μπακς είναι εκπληκτικό προσθέτωντας πως προτιμά ένα πρωτάθλημα με την ομάδα που τον ανέδειξε, παρά 2-3 σε μια superteam.

Αναλυτικά ο Γιάννης δήλωσε:

Για το γεγονός ότι κάποια στιγμή ζήτησε από τον κόσμο να σταματά να τον αποκαλεί MVP μέχρι να κατακτήσει το πρωτάθλημα:

«Ξέρεις, πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής. Ένιωσα ότι αν συνέχιζα να ακούω τη λέξη "MVP" θα συμβιβαζόμουν και δε θα δούλευα ώστε να γίνω καλύτερος. Ποτέ δεν ονειρευόμουν να είμαι ο MVP, ήθελα να είμαι πρωταθλητής. Δεν ήθελα να νιώσω ότι συμβιβάστηκα από τότε που πήρα το βραβείο του MVP.

Ήξερα ότι ήμουν καλός παίκτης. Όλοι ξέρουν ποιος είμαι, έχω φτιάξει το όνομα μου στο πρωτάθλημα, αλλά δεν ήθελα τίποτα να με κρατήσει πίσω από το να συνεχίσω να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορούσα. Ήθελα να γίνω πρωταθλητής και είπα "μη με αποκαλείτε ΜVP, μέχρι να γίνω πρωταθλητής. Και τώρα λέω "μη με αποκαλείτε τίποτα".

Έχω την ίδια νοοτροπία. Αυτό είναι το θέμα στο μυαλό μου. Μόλις τα καταφέραμε και ήδη σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνουμε. Πώς θα κάνω την ομάδα καλύτερη, τι μπορώ να βελτιώσω για να κάνω την ομάδα καλύτερη. Αυτός είμαι όμως. Αυτό είναι που με έφερε σε αυτή την θέση αυτήν τη στιγμή, αυτή η νοοτροπία. Και δεν μπορώ να την αλλάξω».

Για το αν σημαίνει για αυτόν περισσότερα αυτός ο τίτλος επειδή τον κατέκτησε με τον δικό του τρόπο, μένοντας στους Μπακς:

«Είναι εκπληκτικό το συναίσθημα. Το γεγονός ότι το καταφέραμε για τους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμάς. Μπορεί να μην κερδίσουμε ποτέ κι άλλο πρωτάθλημα. Και θα είναι εντάξει. Το καταφέραμε όμως, κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά προτιμώ να κερδίσω ένα με αυτόν τον τρόπο, από το να πάω κάπου αλλού, σε μία "superteam" και να κερδίσω δύο-τρία πρωταθλήματα.

Όταν ήρθα στην πόλη ήξερα ότι η ομάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για εμάς για να κατακτήσουμε τον τίτλο και ότι εγώ έπρεπε να γίνω καλύτερος. Νιώθω άνετα με την απόφαση που πήρα και είμαι χαρούμενος που βγήκε σωστή».

Για το πώς μπορεί το παιδί από την Ελλάδα (σ.σ ο ίδιος δηλαδή) να συνειδητοποιήσει αυτό που έκανε:

«Είναι τρελή στιγμή. Το παιδί από την Ελλάδα δεν το πιστεύει αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι το τρελό. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά εκείνο το παιδί από την Ελλάδα ακόμα δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Προσπαθεί να τα απορροφήσει.

Εκείνο το παιδί από την Ελλάδα δεν πίστευε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και το παιδί από το Μιλγουόκι τώρα δεν ξέρει τι τον περιμένει. Πρέπει να κάνω απλώς ότι εκείνο το παιδί από την Ελλάδα. Να δουλέψω σκληρά για όλα. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

