Life

Χατζηγιάννης – “Κανένας Μόνος”: Παιδιά του Δημοτικού το ερμηνεύουν στη νοηματική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" για την ενέργεια των παιδιών και την συγκίνηση που ένιωσε.



Παιδιά του Δημοτικού ερμήνευσαν στην νοηματική το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη «Κανένας Μόνος».

Συγκεκριμένα στο τραγούδι συμμετέχουν οι μαθητές τη ΣΤ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, με τις υπεύθυνες δασκάλες τους.

Οργανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της τελικής γιορτής.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» είπε ότι όταν έλαβε το βίντεο ένιωσε ένα βαθύ ρίγος συγκίνησης και έσπευσε να συγχαρεί τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη το μήνυμα του τραγουδιού είναι απλό και αυτό που λέει ... «Κανένας Μόνος» και σημείωσε ότι «η μουσική έχει τον τρόπο να γεφυρώνει όλες τις ανισότητες».

Από την πλευρά του ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής Βασίλης Περιστέρης μίλησε για το πως έφτασαν σε αυτή την όμορφη ενέργεια. «Ξεκινήσαμε όπως κάθε χρονιά να σκεφτόμαστε το θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς για τα παιδιά σαν γιορτή. Με το που ακούσαμε το τραγούδι ενθουσιαστήκαμε» και κάθε φορά που κάναμε τις πρόβες μας συγκινούσε, είπε ο κ. Περιστέρης.

Το βίντεο με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη στην νοηματική παρουσιάζει η Heaven Music στο κανάλι της στο youtube

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Στον ανακριτή ο 30χρονος μετά το εξιτήριο

Κορονοϊός – Γκάγκα: Αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία

Τουρκική πρόκληση: μαχητικά σχημάτισαν την ημισέληνο στα Κατεχόμενα (βίντεο)