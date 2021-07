Κοινωνία

Σοφία Μπεκατώρου: Ολυμπιονίκης με παρενόχλησε στα 16 μου

Νέα καταγγελία από την Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας, που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για το ελληνικό #metoo.

Σε νέα αποκάλυψη προχώρησε η Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου, αφού κατήγγειλε ότι, όταν ήταν 16 ετών, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από Ολυμπιονίκη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα «Νέα» η Σοφία Μπεκατώρου, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε αντιμετωπίσει παρενόχληση ως παιδί απάντησε:

«Ναι, από πολύ μεγάλο αθλητή, ολυμπιονίκη, όταν ήμουν 16 χρονών, ο οποίος ευτυχώς άκουσε το “όχι” που είπα.

Το έχω καταθέσει στον εισαγγελέα, αλλά είναι δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με αυτό που συνέβη από παράγοντα. Ήταν Σεπτέμβριος, κάναμε προπόνηση στον Πειραιά και επειδή φυσούσε πάρα πολύ δεν μπορούσαμε να βγούμε με σκάφος.

Εκείνος είχε ένα τζετ σκι και μου πρότεινε να πάμε να δούμε τον καιρό. Δέχτηκα. Κάποια στιγμή βγάζει το τζετ σκι από την πίσω πλευρά της Μαρίνας Ζέας, προσποιούμενος ότι θέλει να φτιάξει κάτι, με ρίχνει πάνω στο τζετ σκι – υπ’ όψιν ήταν 100 κιλά – και με κοιτάζει. Του λέω “τι κάνεις;”. Μου απάντησε “έλα τώρα, δεν θέλεις;”.

Του απάντησα “όχι” και εκείνος με άφησε και επιστρέψαμε πίσω».

Το περιστατικό αυτό το εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα της ο οποίος της απάντησε «Έλα ρε Σοφία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο αυτός ο άνθρωπος ήθελε κάτι ερωτικό από σένα. Από αυτόν έχεις να μάθεις πολλά, συνέχισε».

«Φυσικά ο πατέρας μου δεν ήθελε να με θέσει σε κίνδυνο. Απλώς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί του που ήταν 16 ετών, κάποιος άλλος το έβλεπε ως γυναίκα» αναφέρει η Σοφία Μπεκατώρου.

«Κρίνοντας από τον ίδιο αδυνατούσε να φανταστεί ότι ένας άνθρωπος πολύ μεγαλύτερος από μένα θα μπορούσε να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο» συμπληρώνει.

