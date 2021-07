Πολιτισμός

Greeklit: Ο ψηφιακός κόμβος που γεφυρώνει το Ελληνικό βιβλίο με όλο τον κόσμο

To νέο Μεταφραστικό Πρόγραμμα για το Βιβλίο, φιλοξενείται στη πλατφόρμα GreekLit.gr, η οποία σχεδιάστηκε ως πύλη για το ελληνικό βιβλίο.



Tο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) θα διαχειρίζεται ένα νέο Μεταφραστικό Πρόγραμμα για το Βιβλίο, που μόλις ξεκίνησε και θα φιλοξενείται στην πλατφόρμα www.greeklit.gr η οποία σχεδιάστηκε ως πύλη για το ελληνικό βιβλίο.

Συγκεκριμένα:

Μέσω του νέου Μεταφραστικού Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα είτε για επιχορήγηση της μετάφρασης σε ξένη γλώσσα πλήρους έργου, που έχει γραφεί στην ελληνική, είτε για επιχορήγηση μετάφρασης σε ξένη γλώσσα αποσπάσματος έργου, που έχει γραφεί στην ελληνική, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα για προσέλκυση ενδιαφέροντος ξένων εκδοτών με στόχο την πλήρη μετάφρασή του.

Η επιδότηση μετάφρασης αποτελεί το πρώτο στάδιο του GreekLit, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα εξελίσσεται διαρκώς, καθώς μέσω του GreekLit, θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για δράσεις και ειδήσεις που αφορούν στα ελληνικά γράμματα.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τους επαγγελματίες του κλάδου του βιβλίου και θα αναπτυχθούν προγράμματα για κινητικότητα και φιλοξενία συγγραφέων, εκδοτών και επαγγελματιών του χώρου (residencies).

Η πλατφόρμα λειτουργεί όλο το χρόνο για υποβολή αιτημάτων και για τις δύο κατηγορίες του προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως εννέα αιτήματα εντός του ίδιου έτους, δηλαδή τρία αιτήματα σε καθεμία από τις τρεις περιόδους αξιολόγησης των αιτημάτων (Ιανουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο).

Οι ακριβείς ημερομηνίες των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων θα αναρτώνται στον κόμβο του προγράμματος.

Πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2021.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη: «Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας Greeklit, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό κόμβο προβολής της ελληνικής λογοτεχνίας, των Ελλήνων συγγραφέων και της βιβλιοπαραγωγής, ο οποίος λειτουργεί παράλληλα με το πρόγραμμα επιδότησης μετάφρασης ελληνικών βιβλίων κάθε κατηγορίας σε άλλες γλώσσες. Το μεταφραστικό πρόγραμμα, το οποίο είχε μείνει ανενεργό για περίπου μία δεκαετία, συμβάλλει σημαντικά, ώστε οι Έλληνες εκδότες να μπορούν να έρχονται σε επαφή με ξένους εκδοτικούς οίκους και το ελληνικό βιβλίο να μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη των ελληνικών εκδόσεων και η προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξωστρέφεια του κλάδου, την οποία οφείλουμε και σκοπεύουμε να ενισχύσουμε με σταθερές κινήσεις και πρωτοβουλίες».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για τον Σύγχρονο Πολιτισμό, Νικόλας Γιατρομανωλάκης δήλωσε: «Μετά από σχεδόν 8 χρόνια σιγής του προηγούμενου μεταφραστικού προγράμματος, το ελληνικό βιβλίο αποκτά μία νέα σύγχρονη πύλη διασύνδεσης με τη διεθνή λογοτεχνική κοινότητα, όπου πέρα από την επιδότηση για τη μετάφραση πλήρους ή μέρους έργου, δημιουργείται μία βάση δεδομένων για όλο το οικοσύστημα του ελληνικού βιβλίου και αναπτύσσονται δράσεις για την ανάδειξη και την προώθηση των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό. Το GreekLit.gr τόσο ως προσέγγιση όσο και ως προς το σχεδιασμό του εντάσσεται στη συνολική στρατηγική που υλοποιούμε για την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και για τη στήριξη των επαγγελματιών του πολιτισμού με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή προγραμμάτων προώθησης του έργου τους στο διεθνές κοινό».

