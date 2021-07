Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Δέλτα: αποτελεσματικά τα εμβόλια Pfizer – AstraZeneca

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έρευνα για την αποτελεσματικότητα των δύο εμβολίων κατά των στελεχών Δέλτα και Άλφα.

Δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer ή της AstraZeneca κατά της COVID-19 είναι περίπου το ίδιο αποτελεσματικές κατά του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του νέου κορονοϊού, που παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα, όπως ήταν και κατά της προηγούμενης κυρίαρχης παραλλαγής Άλφα, σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά σε υψηλό ποσοστό κατά του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που τώρα έχει εξελιχθεί στην κυρίαρχη παραλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι μόνο μία δόση των εμβολίων δεν είναι αρκετή για υψηλή προστασία.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην Υγειονομική Επιθεώρηση της Νέας Αγγλίας, επιβεβαιώνει τα ευρήματα που περιληπτικά είχαν δημοσιοποιηθεί το Μάιο από το Σύστημα Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της COVID-19 των Pfizer-BioNTech και των Oxford-AstraZeneca βάσει δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες.

Η χθεσινή έρευνα εντόπισε ότι δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer είναι αποτελεσματικές σε ποσοστό 88% για την πρόληψη της νόσου με συμπτώματα από το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, σε σύγκριση με ποσοστό 93,7% κατά του παραλλαγμένου στελέχους Άλφα, με τα στοιχεία να είναι σε γενικές γραμμές περίπου τα ίδια με αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Οι δύο δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca είναι αποτελεσματικές κατά 67% κατά της παραλλαγής Δέλτα, με το ποσοστό αυτό να είναι αυξημένο από την προστασία σε ποσοστό 60%, που είχε αναφερθεί αρχικά.

Το ίδιο εμβόλιο είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό 74,5% κατά του παραλλαγμένου στελέχους Άλφα, σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση αποτελεσματικότητας σε ποσοστό 66%.

«Μόνο περιορισμένες διαφορές στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων εντοπίστηκαν για το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα σε σύγκριση με το παραλλαγμένο στέλεχος Άλφα, μετά τη λήψη δύο δόσεων εμβολίου», όπως έγραψαν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας ερευνητές του Συστήματος Υγείας της Αγγλίας.

Τα στοιχεία από το Ισραήλ έδειξαν μικρότερη αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer κατά της νόσησης με συμπτώματα, παρά το γεγονός ότι η προστασία κατά της ασθένειας με σοβαρά συμπτώματα παραμένει υψηλή.

Το Σύστημα Υγείας της Αγγλίας είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η πρώτη δόση οποιουδήποτε εμβολίου από αυτά τα δύο είναι αποτελεσματική περίπου σε ποσοστό 33% κατά της νόσησης με συμπτώματα από το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα.

Η πλήρης μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες εντόπισε ότι μία δόση από το εμβόλιο της Pfizer είναι αποτελεσματική σε ποσοστό 36%, ενώ μία δόση από το εμβόλιο της AstraZeneca είναι αποτελεσματική σε ποσοστό περίπου 30%.

«Τα ευρήματά μας για μειωμένη αποτελεσματικότητα μετά την πρώτη δόση θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της πρόσληψης δύο δόσεων μεταξύ των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της μεταδοτικότητας του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα», σύμφωνα με τα όσα έγραψαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική μετωπική σύγκρουση τρακτέρ – φορτηγού (εικόνες)

Σοφία Μπεκατώρου: Ολυμπιονίκης με παρενόχλησε στα 16 μου

Θεσσαλονίκη: Καβγάς οδηγών κατέληξε σε πυροβολισμό (εικόνες)