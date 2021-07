Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας έκανε μίξη εμβολίων και τρεις δόσεις!

Ο Λουίς Αμπιναδέρ κάλεσε τον πληθυσμό της χώρας της Καραϊβικής να μιμηθεί το παράδειγμά του.



Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο Λουίς Αμπιναδέρ, έλαβε χθες μια τρίτη δόση εμβολίου για την COVID-19, καλώντας τον πληθυσμό της χώρας της Καραϊβικής να μιμηθεί το παράδειγμά του.

Ο πρόεδρος, ηλικίας 54 ετών, ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος είχε ήδη λάβει δύο δόσεις του κινεζικού εμβολίου Sinovac της Sinopharm, έλαβε αυτή τη φορά μια δόση του σκευάσματος των Pfizer/BioNTech σε γυμνάσιο που μεταμορφώθηκε σε κέντρο εμβολιασμού κοντά στο προεδρικό παλάτι στο Σάντο Ντομίνγκο.

«Ζητώ από όλο τον πληθυσμό να συνεχίσει να εμβολιάζεται με την πρώτη και τη δεύτερη δόση και να κάνει μια τρίτη ενισχυτική. Αυτό θα μας επιτρέψει να φθάσουμε στην ομαλότητα», είπε ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους που ήταν παρόντες όταν εμβολιάστηκε.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία των 10,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν καταγραφεί σχεδόν 4.000 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου περίπου 340.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2 από την εκδήλωση της πανδημίας, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα. Λίγοι λιγότεροι από 5,4 εκατ. άνθρωποι, ο μισός πληθυσμός και πλέον, έχει λάβει την πρώτη δόση εμβολίου για την COVID-19, ενώ πάνω από 3,8 εκατ. –το ένα τρίτο του πληθυσμού– έχει λάβει τη δεύτερη.

Η χώρα της Καραϊβικής εγκαινίασε στις αρχές του Ιουλίου εκστρατεία για τη χορήγηση τρίτης δόσης, με λιγότερους από 250.000 πολίτες να την έχουν λάβει μέχρι εδώ. Οι υγειονομικές αρχές θεωρούν αναγκαία τη χορήγηση τρίτης δόσης εξαιτίας της εμφάνισης νέων παραλλαγμένων στελεχών του ιού.

Συνολικά η Δομινικανή Δημοκρατία έχει παραγγείλει περίπου 34 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων: 14 εκατ. αυτού της Sinopharm, 10 εκατ. αυτού της AstraZeneca και 10 εκατ. αυτού των Pfizer/BioNTech, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, η οικονομία της οποίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, ανακοίνωσε στις αρχές του Ιουλίου ότι οι επισκέπτες που υποδέχεται έφθασαν στο 80% του επίπεδου που καταγραφόταν προτού εκδηλωθεί η πανδημία του νέου κορονοϊού. Γνωστή για τις παραλίες της, ειδικά στο θέρετρο Πούντα Κάνα, στο ανατολικό της άκρο, η Δομινικανή Δημοκρατία υποδέχθηκε 6,5 εκατ. επισκέπτες το 2019 και εξασφάλισε έσοδα 7 και πλέον δισεκ. δολαρίων από τον τουρισμό. Ο συγκεκριμένος τομέας δραστηριότητας εισφέρει το 8,4% του ΑΕΠ και απασχολεί το 7,5% των εργαζομένων στη χώρα.

