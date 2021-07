Οικονομία

Ενοίκια: Ποιοι δεν θα πληρώσουν τον Ιούλιο

Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά οι ΚΑΔ που απαλλάσσονται.



Την απόφαση με τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή του ενοικίου και για το μήνα Ιούλιο εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλο προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021.

Ο πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021 είναι ο ακόλουθος:

56.30.10.08 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, "Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ" και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01)

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 'Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (93.29.11.04) και τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05).

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06).

