Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια, είτε είστε στην παραλία είτε στη...δουλειά.

Aναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός: Μέρα που σας κάνει να είστε σκεπτικοί και επιφυλακτικοί και βέβαια και εντελώς δύσκολα να βρείτε τις απαντήσεις που θέλετε στα επαγγελματικά σας, αφού όλα τα ενδεχόμενα παρουσιάζουν ενδιαφέρον… Είτε επιλέξετε τον γρήγορο δρόμο είτε τον αργό, το αποτέλεσμα σας φαίνεται εξίσου δελεαστικό… Ερωτικά, αρχίζετε και αλλάζετε αλλά χωρίς να το επικοινωνείτε σωστά στους άλλους… Επαγγελματικά, έχετε καταλάβει ότι τα δικά σας όρια δε συμπίπτουν με των άλλων!

Ταύρος: Σας αρέσει να παίρνετε τα ηνία και ενίοτε να μην το δείχνετε ότι έχετε όλες τις πρωτοβουλίες στα χέρια σας… Ερωτικά, σας αρέσει να σας συμπεριφέρονται άνετα ακόμα και αν δεν έχετε την κατάληξη στον απόλυτη αφοσίωση και πρέπει να κάνετε ένα συμβιβασμό που όμως δε θα τον ομολογήσετε σε κανέναν… Επαγγελματικά, είναι ώρα για περισσότερες ευκαιρίες που όμως πρέπει να τις τολμήσετε!

Δίδυμοι: Είστε πραγματικά σε διλήμματα τα οποία ανοίγονται μπροστά σας με πολύ εκδηλωτικό τρόπο και εσείς τα βλέπετε και προς το παρόν τα καμαρώνετε… Να πείτε ναι ή να αρνηθείτε μία πρόταση? Ξέρετε τα οφέλη που θα αποκομίσετε ή αυτά που θα θυσιάσετε ή και αυτό είναι δυσδιάκριτο? Για τα ερωτικά σας λοιπόν, είστε πιο συγκεντρωμένοι και αποφασιστικοί να δείξετε την υπερευαισθησία σας… Επαγγελματικά, μη σας φοβίσει μία γρήγορη εξέλιξη, γιατί και αυτή μπορείτε να την αντιμετωπίσετε!

Καρκίνος: Είναι ωραία να μοιράζεστε στιγμές με αγαπημένους σας φίλους και να μπορείτε να λέτε και τα θέματα που σας απασχολούν… Ερωτικά, αυτό σημαίνει ότι είστε καλύτεροι στις διαπραγματεύσεις και στα συναισθήματά σας αλλά και στον τρόπο που σας το εκδηλώνουν οι άλλοι… Γι’ αυτό και ξέρετε τι να ζητάτε και πώς να το παίρνετε… Επαγγελματικά, εκμεταλλευτείτε τις γνωριμίες σας και ανοίξτε πόρτες ακόμα και αν δεν ξέρετε αν θα σας είναι χρήσιμες στο έπακρο!

Λέων: Έχετε και εσείς δίκιο όταν είστε πολύ πρόθυμοι σε όλα με αποτέλεσμα να φορτώνεστε και πράγματα που δεν είναι δικά σας… Έτσι λοιπόν για τα ερωτικά σας είναι μία ευκαιρία να τηρήσετε μία δικαιολογημένη πιο συγκρατημένη στάση… Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιεστείτε και εσείς να δείξετε έστω και αδιαφορία, όμως θα το κάνετε για συγκεκριμένο λόγο… Επαγγελματικά, μη δελεάζεστε και μην πιστέψετε ότι το εύκολο χρήμα θα μπορέσει να σας ωφελήσει μακροπρόθεσμα!

Παρθένος: Όταν δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές είναι που εσείς νιώθετε πιο ελεύθεροι να κινηθείτε και να κάνετε τις δικές σας κινήσεις και να είναι κάτι που το θέλετε και περιμένετε να είναι επιτυχημένες… Βασικά, μία αποστασιοποίηση από τα οικογενειακά που σας επηρεάζουν μεν, αλλά δεν είστε εσείς που θα πρέπει να αποφασίσετε είναι η καλύτερη λύση… Επαγγελματικά, μην αγχώνεστε για πράγματα που δεν πρέπει να επέμβετε προς το παρόν και πρέπει να τα αφήσετε να εξελιχθούν!

Ζυγός: Μέρα που έχετε και εσείς να ασχοληθείτε με τα οικονομικά σας και να κάνετε υπολογισμούς οι οποίοι με πρώτη ματιά φαίνονται ευοίωνοι και σας ικανοποιεί η διαχείριση που έχετε κάνει προς το παρόν… Ερωτικά, δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις τις οποίες όμως δε σας τις είχαν ξεκαθαρίσει και φυσικά δεν είχατε και καμία ενημέρωση… Επαγγελματικά, όσο και να προσπαθείτε δεν παίρνετε μία χρήσιμη πληροφορία και έτσι θα περιμένετε!

Σκορπιός: Ακόμα και σήμερα νιώθετε ότι οι φιλικές σας σχέσεις σας είναι πολύτιμες και αν είχατε αδιαφορήσει ή δεν είχατε ασχοληθεί όπως θα περίμεναν από εσάς, τώρα έχετε τύψεις και θέλετε να το διορθώσετε… Ερωτικά, τα πράγματα δεν είναι ότι έχουν σταθεροποιηθεί αφού και εσείς έχετε τις αμφιβολίες σας και τις ανασφάλειές σας… Επαγγελματικά, έχετε σωστά βρει έναν τρόπο που σας φέρνει πιο κοντά στις επιδιώξεις σας αλλά δημιουργείτε και καινούργιες!

Τοξότης: Μέρα που σας κάνει αποφασιστικούς και να περνάτε άμεσα σε εκτέλεση ακόμα και σε αυτά που είναι πρόωρα και μπορούν να περιμένουν… Ερωτικά, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να επεξεργαστείτε τα γεγονότα που έχουν για εσάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σας δίνουν ένα στίγμα που πρέπει να το αξιολογήσετε πριν προχωρήσετε… Επαγγελματικά, μην ενθουσιάζεστε γιατί κάποια πράγματα τα βλέπετε από τη συναισθηματική πλευρά τους και όχι την πρακτική και το δικό σας όφελος!

Αιγόκερως: Πολύ ερωτεύσιμοι είστε σήμερα και ξέρετε ότι η γοητεία σας είναι αυτή που σας κάνει ακαταμάχητους… Για τα ερωτικά σας αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάτε στους άλλους αλλά εσείς οι ίδιοι δεν το πιστεύετε απόλυτα και γι΄αυτό και δεν το εκμεταλλεύεστε όπως θα θέλατε… Ίσως και να χάνεστε στις σκέψεις σας και να μην τολμάτε να ρωτάτε κάτι που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα… Επαγγελματικά, έχετε πολύ καλό ένστικτο αλλά αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα αν δε μοιραστείτε τις σκέψεις σας με τους συνεργάτες σας και αποφασίσετε κάτι από κοινού!

Υδροχόος: Μέρα που ξεκινάει με πολλές σκέψεις, και αφού έχετε αποφασίσει να ασχοληθείτε πιο επισταμένα με τα οικογενειακά σας θα έχετε και την ανάλογη ανταπόκριση… Δουλειές σπιτιού σήμερα γίνονται πολύ πιο εύκολα από ότι αν τις ξεκινήσετε αργότερα γιατί σήμερα έχετε όλα τα μέσα που σας χρειάζονται για να τις καταφέρετε… Ερωτικά, όσο περισσότερο αποκαλύπτεστε τόσο πιο εύκολα θα καταλάβετε ότι υπήρχε λόγος να το κάνετε… Επαγγελματικά, μην βιάζεστε και κυρίως μην αποκαλύπτετε τα σχέδιά σας!

Ιχθύες: Μία μέρα με πολλές συνομιλίες που σας ανοίγει το περιθώριο να σκεφτείτε και πολύ περισσότερο και να βάλετε όλο και πιο πολλούς ανθρώπους στο παιχνίδι των δικών σας επιδιώξεων… Για τα ερωτικά σας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που ξεκινάνε από μία κουβέντα η οποία όμως βρίσκει ακριβώς τον αντίκτυπο και μιλάει στο σημείο που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον… Επαγγελματικά, πιστεύετε ότι σας δίνουν βήμα για να σας εγκλωβίσουν… Και φυσικά όταν το αντιλαμβάνεστε κάνετε πίσω!

