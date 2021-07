Life

Πρίγκιπας Τζορτζ: Γενέθλια με νέα φωτογραφία

Μία μέρα πριν από τα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ, η μητέρα του, Δούκισσα του Κέιμπριτζ, τον φωτογράφισε και μοιράστηκε τη φωτογραφία.

Τα όγδοα γενέθλιά του έχει ο πρίγκιπας Τζορτζ και η μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, συνεχίζει την παράδοση, που την θέλει να φωτογραφίζει τα παιδιά της και να μοιράζεται με τις φωτογραφίες τους με τους εκατομμύρια ακολούθους της.

Ο Τζορτζ, το πρώτο παιδί του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, κερδίζει από μωρό τις εντυπώσεις, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε πλήθος δημοσιευμάτων των διεθνών ΜΜΕ.

Η μητέρα του, Δούκισσα του Κέιμπριτζ, τράβηξε τη φωτογραφία του στις αρχές Ιουλίου, στο Νορφοκ (Norfolk), στην ανατολική Αγγλία.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι ο δεύτερος διάδοχος στο θρόνο, μετά τον Κάρολο και ο Τζορτζ ο τρίτος στη σειρά.

