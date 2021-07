Κοινωνία

Φολέγανδρος - Ιατροδικαστική έκθεση: Έδειρε την Γαρυφαλλιά ο 30χρονος, την έσυρε και την πέταξε στην θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την δολοφονία της 26χρονης.



Στοιχεία-σοκ από την ιατροδικαστική έκθεση έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς απολογείται ενώπιον του ανακριτή.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Ηλίας Μπογιόκας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 30χρονος τη χτύπησε, την έσυρε και την έριξε από τον γκρεμό για να καταλήξει ζωντανή μέσα στο νερό.

Κατά τον ιατροδικαστή, σύμφωνα με τις ίδιες ασφαλείς πηγές, ο δράστης γρονθοκόπησε ή χαστούκισε τη Γαρυφαλλιά προτού την πετάξει στα βράχια. Επιπλέον, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η Γαρυφαλλιά ήταν ζωντανή όταν την πέταξε στα βράχια καθώς είχε πιει νερό.

Στον ανακριτή ο 30χρονος

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Νάξου πήρε ο 30χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.



Σύμφωνα με τους γιατρούς ο 30χρονος μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο νοσοκομείο με ζητήματα μνήμης και επιληπτική κρίση.. Εξετάστηκε από τον αρμόδιο γιατρό, ο οποίος έκρινε ότι πρέπει να νοσηλευτεί. Πήρε αγωγή και σήμερα είναι καλά στην υγεία του.

Λίγα λεπτά μετά ο 30χρονος πήρε εξιτήριο και με περιπολικό μεταφέρθηκε στον ανακριτή, όπου και θα απολογηθεί.

Πληροφορίες που έκαναν λόγο για απόπειρα αυτοκτονίας του 30χρονου δεν επιβεβαιώθηκαν.





Ειδήσεις σήμερα:

Φονική μετωπική σύγκρουση τρακτέρ – φορτηγού (εικόνες)

Σοφία Μπεκατώρου: Ολυμπιονίκης με παρενόχλησε στα 16 μου

Κορονοϊός – Γκάγκα: Αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία