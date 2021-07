Κόσμος

Φλόριντα: διάσωση οδηγού βυθισμένου σε ποτάμι (βίντεο)

Δραματικές στιγμές κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των αστυνομικών, που διέσωσαν τον οδηγό.

Οδηγό το όχημα του οποίου είχε βυθιστεί στο ποτάμι κατάφεραν να διασώσουν δύο αστυνομικοί στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το όχημα του άγνωστου άνδρα βγήκε εκτός πορείας και κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε στο ποτάμι.

Περαστικός από το σημείο που είδε τι συνέβη, ενημέρωσε τροχονόμο που ρύθμιζε την κίνηση στο σημείο.

Ο αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο βρήκε το αυτοκίνητο εν μέρει στο νερό, με την πλευρά του οδηγού βυθισμένη στο ποτάμι.

Με τη βοήθεια δεύτερου αστυνομικού, κατάφεραν με πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως έχει καταγραφεί και στο βίντεο, να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Όταν κατάφεραν να τον βγάλουν από το όχημα, δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε, όμως του έκαναν τεχνητή αναπνοή και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

