Πελώνη για Μύκονο: Ο κ. Τσίπρας να μην δυσφημίζει την χώρα στο εξωτερικό

Οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεπεράσουν σήμερα τα 10 εκατομμύρια. Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.



«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση. Τις τελευταίες μέρες καταγράφεται μείωση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, η σταδιακή επικράτηση της μετάλλαξης «Δέλτα» δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας -μάσκες, αποστάσεις, ατομική υγιεινή- αλλά και να εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα στους χώρους δουλειάς και ιδίως στους χώρους διασκέδασης» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Πάνω από όλα οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο του εμβολιασμού, ώστε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το περιβάλλον μας. Να προσθέσουμε τη δική μας προσπάθεια σε αυτή των πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας που έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα στην οικοδόμηση του τείχους ανοσίας. Αυτό θα αναχαιτίσει τις εξάρσεις και τις μεταλλάξεις του ιού και θα μας οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα» πρόσθεσε. Η κ. Πελώνη είπε ότι οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεπεράσουν σήμερα τα 10 εκατομμύρια. «Ήδη, πάνω από 5.520.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση και 4.730.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους» σημείωσε.

Ανέφερε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνεται αύξηση στο ρυθμό των ραντεβού που κλείνονται από τους νέους και το γεγονός ότι συμπολίτες μας που ήταν επιφυλακτικοί αναθεωρούν τη στάση τους και προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα.

«Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Freedom Pass από την Τρίτη, έχουν ήδη συμπληρώσει την αίτηση για παραλαβή της κάρτας, 140.000 νέοι 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί, μέσω του gov.gr, και 4.500 νέοι μέσω ΚΕΠ» είπε και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια ψηφιακή προπληρωμένη χρεωστική κάρτα 150 ευρώ που μπορεί να αξιοποιηθεί, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, για αγορές από ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών.

«Αυτή τη στιγμή μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν άμεσα -ακόμη και αυθημερόν- με όποιο εμβόλιο θέλουν, όλοι οι συμπολίτες μας ηλικίας 18 ετών και άνω» είπε συμπληρώνοντας ότι μπορούν επίσης να κλείσουν ραντεβού οι γονείς ή κάποιος που ανήκει στην ίδια οικογενειακά μερίδα για τον εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών με το εμβόλιο της Pfizer.

Επιπλέον η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε ότι από την περασμένη Τρίτη, άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι θεράποντες γιατροί, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού τομέα, να δηλώνουν τους πολίτες οι οποίοι έχουν δυσκολίες μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να προγραμματιστεί και να γίνει κατ' οίκον ο εμβολιασμός τους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Υπενθύμισε ότι χθες κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που ορίζει ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε όλο το προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών δομών πρόνοιας και υγείας και θέτει ως καταληκτικές ημερομηνίες για την πρώτη δόση την 16η Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. «Στην περίπτωση μη εμβολιασμού εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων» είπε. «Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, για όσο διάστημα ο εργαζόμενος δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση εμβολιασμού, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας εξαιτίας του μη εμβολιασμού του» πρόσθεσε.

Επίσης η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στην υπηρεσία myEFKAlive λέγοντας «η χώρα έκανε ακόμη ένα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς χθες, μετά από συνεργασία των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία myEFKAlive». «Δίνεται έτσι στον πολίτη η δυνατότητα να συνδεθεί όποτε θέλει, από όποιο σημείο βρίσκεται, με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεών του: Την έκδοση ενός πιστοποιητικού, την ενημέρωση του, την παραλαβή απόφασης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, την υποβολή ασφαλιστικών αιτημάτων. Σε πρώτη φάση η νέα υπηρεσία θα καλύπτει τους κατοίκους των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, πλην της Κω που θα ενταχθεί στο σύστημα στις 10 Αυγούστου» είπε και υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να καλυφθούν όλες οι νησιωτικές περιοχές, καθώς και τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ μέσα στο 2022 να καλύπτεται το σύνολο της Επικράτειας.

Για το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ανέφερε ότι χθες, κατατέθηκε στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης». «Στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της κτηματογράφησης, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η αναδιοργάνωση του φορέα» είπε.

«Επιπλέον, εισάγει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της λειτουργίας φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μεταξύ άλλων:

Επιταχύνεται η έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στις περιοχές όπου εκκρεμεί η διαδικασία κτηματογράφησης.

Διασφαλίζονται πλήρως όλα τα δικαιώματα όσων θεωρούν ότι θίγονται με βάση τα στοιχεία της ανάρτησης.

Δίνεται παράταση έως 31-12-2022 για τη διόρθωση ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.

Εισάγεται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου, που διευκολύνει τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου» πρόσθεσε.

«Το νομοθετικό έργο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό» τόνισε η κ. Πελώνη και επισήμανε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα απόβλητα σηματοδοτεί τα 200 ψηφισμένα νομοσχέδια μέσα σε δύο χρόνια από την συγκρότηση της κυβέρνησης. «Και αυτό παρά τους περιορισμούς λόγω της υγειονομικής κρίσης, την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης και την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας» είπε.

Επίσης η κυβερνητική εκπρόσωπος καταδίκασε εκ μέρους της κυβέρνησης τις επιθέσεις κατά της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως που, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν γίνονται με πολιτικά επιχειρήματα, αλλά αφορούν την υπόστασή της ως γυναίκας και μητέρας και από εκείνους μάλιστα που δηλώνουν στα λόγια ευαίσθητοι σε θέματα δικαιωμάτων. «Αποκαλύπτουν απλώς την υποκρισία τους» τόνισε.

Τέλος αναφερόμενη στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είπε ότι το απόγευμα θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και την Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Αύριο στις 10.00, θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Το βράδυ του Σαββάτου θα παραστεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την Επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Την Δευτέρα στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του το υπουργικό Συμβούλιο. Την Τρίτη 27 Ιουλίου, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Στις 28 Ιουλίου θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Κορυφής της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ενώ την ίδια μέρα θα έχει και κατ΄ ιδίαν συνάντηση και με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα.

"Φαίνεται να υπάρχει σταθεροποίηση στη Μύκονο"

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν με τις οποίες κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι συσπειρώνει τους εχθρούς της Τουρκίας στην Αμερική, απάντησε: «Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Θυμίζω ότι είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης η οικοδόμηση συμμαχιών η οποία αποδίδει και προφανώς ενοχλεί».

Σχετικά με την πανδημία και αν ανησυχεί η επιδημιολογική εικόνα και άλλων νησιών εκτός από τη Μύκονο, η κα Πελώνη είπε ότι η κυβέρνηση αξιολογεί και παρακολουθεί τα στοχεία και αναλόγως υπάρχουν σημειολογικές παρεμβάσεις. Σημείωσε ότι στη Μύκονο ελήφθησαν περιοριστικά μέτρα στη μεταμεσονύχτια διασκέδαση και τη μουσική τα οποία ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα. «Φαίνεται ότι υπάρχει σταθεροποίηση. Δεν έχω κάτι για κάποιο άλλο νησί», συνέχισε επισημαίνοντας πως πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και κυρίως να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε.

Σε ερώτηση αν θεωρεί υποκινούμενες τις κινητοποιήσεις όπως η χθεσινή στο Σύνταγμα αρνητών του εμβολίου, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προσπαθεί να πείσει και τον πλέον δύσπιστο να εμβολιαστεί με εκστρατεία πειθούς. «Καλούμε όλους να εμβολιαστούν αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μία μερίδα που έχει τη δική της αντίληψη και δεν θα προστρέξει στον εμβολιασμό. Επιμένουμε να προσπαθούμε πείσουμε τους πιο δύσπιστους ή αυτούς που φοβούνται», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και για τους εκπαιδευτικούς, η κα Πελώνη ανέφερε πως πρόκειται για πολύ σημαντική κατηγορία πολιτών των οποίων ο εμβολιασμός πηγαίνει καλά και είναι περίπου στο 74%. «Ελπίζουμε να ανέβουν κι άλλο τα ποσοστά. Αυτή την περίοδο έχει ανοίξει η συζήτηση πώς θα ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια», συμπλήρωσε. Απαντώντας σε άλλο ερώτημα για τους εμβολιασμούς των παιδιών άνω των 12 ετών είπε ότι αυτή είναι μία συζήτηση στις τάξεις των επιστημόνων και η κυβέρνηση αναμένει τις εισηγήσεις τους.

Αναφερόμενη στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Μύκονο είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για δηλώσεις ή δραστηριότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας σπεύδει κάθε φορά σε κάποιο μέρος για να ανακοινώσει κάποια καταστροφή που δεν επέρχεται. Πρόκειται περί αυτού πάλι. Να θυμίσω με την ευκαιρία ότι δεν υπάρχει, ούτε επιβλήθηκε lockdown στη Μύκονο, γιατί υποθέτω ότι αυτή θα είναι η κριτική που θα κάνει ο κ. Τσίπρας. Και καλό θα ήταν να είναι προσεκτικός και να μην δυσφημίζει τη χώρα στο εξωτερικό, ειδικά σε ότι αφορά κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν προβληματίζει την κυβέρνηση ενδεχόμενο κύμα προσφυγών για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, είπε πως η απόφαση είναι νωπή και ας δούμε πώς θα προχωρήσει η εφαρμογή της. «Σήμερα ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Προσβλέπουμε ότι θα σπεύσουν όλοι, όσο το δυνατόν περισσότεροι, και δεν θα χρειάζεται καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά για τις κατηγορίες εκείνες που έρχονται σε επαφή με ιδιαίτερα ευαίσθητους πολίτες», τόνισε.

