Ολυμπιακοί Αγώνες 2021: Πότε διαγωνίζεται η Ελλάδα;

Ποια είναι τα πρώτα αγωνίσματα;

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2020 - 2021 πλησιάζουν και μάλιστα από αυτήν την εβδομάδα ξεκινάει να διαγωνίζεται δυναμικά και η Ελλάδα. Πότε και ποια είναι τα πρώτα αθλήματα στα οποία θα αγωνιστούν οι ελληνικές συμμετοχές;

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής έχει ήδη φτάσει στο Τόκιο, με τους Έλληνες αθλητές να είναι πανέτοιμοι για όλα. Οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με το πότε αγωνίζονται. Να τονίσουμε πως την Παρασκευή το πρωί, μεταξύ 2:30 - 4:00 τα ξημερώματα, σε ώρα Ελλάδας, αγωνίζονται οι πρώτοι αθλητές από τη χώρα μας, ενώ η τελετή έναρξης ξεκινάει 21/7, με το σόφτμπολ και το ποδόσφαιρο γυναικών να κάνουν ποδαρικό.

