Τζένιφερ Λόπεζ: Οι πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει

Τι υποστηρίζει ένας πλαστικός χειρούργος για την λατίνα σταρ.

Η Jennifer Lopez είναι σίγουρα μία από τις πιο ωραίες γυναίκες διεθνώς.

Περνά μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της, καθώς ζει τον απόλυτο έρωτα στο πλευρό του Ben Affleck και είναι πάντα εντυπωσιακή.

Ο χρόνος, φαίνεται πως δεν έχει αγγίξει την 51χρονη τραγουδίστρια η οποία είναι το ίδιο λαμπερή όπως 20 χρόνια πριν.

Πώς το έχει καταφέρει αυτό;

Το 2013, η μητέρα δύο παιδιών, τόνισε πως δεν έχει κάνει καμία πλαστική επέμβαση για να αλλάξει την εξωτερική της εμφάνιση.

