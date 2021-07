Οικονομία

Προστασία πρώτης κατοικίας: άνοιξε η πλατφόρμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι προβλέπεται.

Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την ψηφιακή πλατφόρμα για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, στο πλαίσιο του νέου Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

Ο σχετικός Νόμος περιέχει σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα νοικοκυριά, όπως:

η ρύθμιση οφειλών, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, και

η επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών για 5 έτη, σε όσους ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή οικονομική αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά. Ακολούθως, μπορούν να επωφεληθούν από τις προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου 4738/2020, δηλαδή να διαγράψουν όλες τις οφειλές τους και να λάβουν τη 2η ευκαιρία.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

Είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση

