Τσίπρας: Η Μύκονος χαρακτηριστικό παράδειγμα της παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησης

Επίθεση στην κυβέρνηση για το μίνι «lockdown στη Μύκονο», εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά την επίσκεψή του στο νησί.



Ευθύνες στην κυβέρνηση για το μίνι «lockdown στη Μύκονο», επέρριψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας και τη συνάντησή του με τον δήμαρχο της Μυκόνου, και προσέθεσε ότι «ο ελληνικός τουρισμός και η δημόσια υγεία είναι κρίσιμα ζητήματα για να αντιμετωπίζονται με αυτήν την αβάσταχτη ελαφρότητα».

«Η Μύκονος είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όμως, φέτος, είναι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας», ανέφερε ο Αλέξης και προσέθεσε: «Όταν κάνεις για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε έναν χρόνο το ίδιο λάθος, τότε δεν πρόκειται για αστοχία ή ατυχία, αλλά για ανικανότητα».

Συνεχίζοντα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κάνει και φέτος ακριβώς τα ίδια λάθη που έκανε και πέρυσι: Άνοιξε χωρίς αυστηρά υγειονομικά μέτρα τις πύλες εισόδου της χώρας. Άνοιξε χωρίς μαζικό τέστινγκ και ιχνηλάτηση. Άνοιξε χωρίς να ενισχύσει τις τοπικές μονάδες Υγείας, τα κέντρα Υγείας στους τουριστικούς προορισμούς. Άνοιξε χωρίς να φροντίσει καν για ξενοδοχεία καραντίνας στους τουριστικούς προορισμούς. Αντί για όλα αυτά, συνέχισε να ρίχνει την ευθύνη στους πολίτες με τα self tests, στους επιχειρηματίες, στις ναυτιλιακές εταιρίες. Την ευθύνη πάντοτε δηλαδή οπουδήποτε αλλού, εκτός από την κυβέρνηση».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε την κυβέρνηση «να σοβαρευτεί» και υποστήριξε: «Ο τουρισμός αλλά και η δημόσια Υγεία είναι πολύ σοβαρά θέματα. Την καλούμε έστω και τώρα να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στους τουριστικούς προορισμούς, να κάνει εκτεταμένο τέστινγκ και ιχνηλάτηση, να δημιουργήσει έστω και τώρα ξενοδοχεία καραντίνας. Την καλούμε, όμως, ταυτόχρονα, μετά το μίνι lockdown στη Μύκονο, που δίνει πολύ αρνητικό σήμα για κάθε προορισμό και για τον ελληνικό τουρισμό, να προχωρήσει σε μία επιθετική καμπάνια προκειμένου να ξαναδώσει το σήμα, ότι οι διακοπές στα ελληνικά νησιά είναι ασφαλείς υγειονομικά διακοπές».

Πελώνη: Ο κ. Τσίπρας ανακάλυψε την… προαιρετική υποχρεωτικότητα

Σε δήλωσή της η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αναφέρει: "Ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει από την αρχή της πανδημίας το ίδιο ποίημα. Μονίμως προβλέπει μια καταστροφή που δεν έρχεται. Περιοδεύει στο νησί των ανέμων, επαναλαμβάνοντας λόγια του αέρα. Το συνηθίζει, άλλωστε, όπως αποδεικνύει η στάση του στο θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για συγκεκριμένες ομάδες. Ας μας εξηγήσει λοιπόν πώς ενώ τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς και σε συγκεκριμένες ομάδες, τώρα ανακάλυψε την …προαιρετική υποχρεωτικότητα και δεν ψηφίζει τη σχετική ρύθμιση στη Βουλή. Η νέα θέση του, δεν μας εκπλήσσει. Γιατί αυτός είναι. Και όσο κι αν θέλει να το κρύψει, στην υπόθεση των εμβολιασμών, κάνει κουμάντο ο κ. Πολάκης".

