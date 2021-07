Πολιτική

Κορονοϊός - Γεννηματά: Λέμε “ναι” στον εμβολιασμό, “όχι” στον διχασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιοδεία στην Μεσσηνία πραγματοποιει η Φώφη Γεννηματά, ενώ σήμερα ξεκινά και η καμπάνια του Κινήματος Αλλαγής υπέρ το εμβολιασμού.



Περιοδεία στη Μεσσηνία πραγματοποιεί σήμερα η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, η οποία έκανε έκκληση στους πολίτες «α ακούσουν τη φωνή της επιστήμης, τη φωνή της λογικής και να εμβολιαστούν».

Μάλιστα, η κ. Γεννηματά ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκινά και η καμπάνια του Κινήματος Αλλαγής υπέρ το εμβολιασμού.

Αναλυτικά η δήλωση της Φώφης Γεννηματά:

«Με χαρά βρίσκομαι στην πατρίδα μου και ξεκινώ τις συναντήσεις μου με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος δημόσια πήρε θέση υπέρ του εμβολιασμού. Είναι θετικό που η Εκκλησία έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικού φυλλαδίου. Η πανδημία καλπάζει. Καλώ όλους τους πολίτες να ακούσουν τη φωνή της επιστήμης, τη φωνή της λογικής και να εμβολιαστούν. Σήμερα ξεκινά και η καμπάνια του Κινήματος Αλλαγής. Το μήνυμα μας είναι: Νοιαζόμαστε, εμβολιαζόμαστε. Θέλουμε να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λέμε ναι στον εμβολιασμό, όχι στον διχασμό».

Όπως αναφερεται στην ανακοίνωση, με την καμπάνια για την ενθάρρυνση του εμβολιασμού, με κεντρικό μήνυμα «Νοιαζόμαστε, εμβολιαζόμαστε» που ξεκίνησε σήμερα, το Κίνημα Αλλαγής προτρέπει τους πολίτες κάθε ηλικίας να αντιληφθούν το εμβόλιο ως μια πράξη ατομικής και συλλογικής ευθύνης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.



Την καμπάνια υποστηρίζουν γραφιστικές εφαρμογές και βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ραδιοφωνικό σποτ, ειδικό πανό που αναρτήθηκε στην πρόσοψη των γραφείων της Χαριλάου Τρικούπη 50 και ειδικό έντυπο σε τρεις παραλλαγές, που θα διανεμηθεί στις νομαρχιακές επιτροπές και κατόπιν στους πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπριακό: Η θέση της Τουρκίας προκαλεί διεθνή κατακραυγή

Beriev: Ο ΑΝΤ1 μέσα στο πυροσβεστικό ρωσικό “θηρίο” (βίντεο)