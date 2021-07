Τεχνολογία - Επιστήμη

Δήμος Θεσσαλονίκης: Χάκερ “επιτέθηκαν” στα πληροφοριακά συστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου, αμέσως μόλις διαπιστώθηκε η ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού στα πληροφοριακά συστήματα, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ειδοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες αρχές και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Προστασία πρώτης κατοικίας: άνοιξε η πλατφόρμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Φολέγανδρος - Ιατροδικαστική έκθεση: Έδειρε την Γαρυφαλλιά ο 30χρονος, την έσυρε και την πέταξε στην θάλασσα

Μύκονος: Απόπειρα κλοπής πανάκριβου ρολογιού από πεζό