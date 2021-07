Κοινωνία

Πειραιάς: Κοκαΐνη κρυμμένη σε κοντέινερ με τσουβάλια καφέ (εικόνες)

Κατασχέθηκαν πάνω από 350 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.



Κατασχέθηκαν πάνω από 350 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά που ήταν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο, προερχόμενο από τη Γουατεμάλα, με νόμιμο φορτίο συσκευασίες καφέ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διενεργείται προανάκριση, ενώ κλήθηκε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξερεύνηση και έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία, με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού, για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

Στα πλαίσια διυπηρεσιακής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΚΑΤ. και τη συνδρομή του Γραφείου DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα 12 έως 19 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε εντός του Λιμένα Πειραιά, ευρείας κλίμακας δράση έρευνας εμπορευματοκιβωτίων προερχομένων από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Σκοπός των ανωτέρω ερευνών ήταν ο εντοπισμός και η κατάσχεση ποσοτήτων κοκαΐνης, που τυχόν αποκρύπτονταν εντός φορτίων νόμιμων εμπορευμάτων, προς αποφυγή της διάχυσης αυτών στην Ευρωπαϊκή αγορά των ναρκωτικών.

Συνολικά ελέγχθηκαν πάνω από 150 εμπορευματοκιβώτια.

Σε ένα εξ αυτών, προερχόμενο από τη Γουατεμάλα, με νόμιμο φορτίο συσκευασίες (τσουβάλια) καφέ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 298 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 351 κιλών και 725 γραμμαρίων.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διενεργείται προανάκριση, ενώ κλήθηκε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξερεύνηση και έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία, με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού, για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών».

