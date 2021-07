Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Σταθερά στο “πορτοκαλί” το ιικό φορτίο στα λύματα

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ. Τι λένε οι ειδικοί.



Χωρίς σημαντική διαφοροποίηση αποτυπώνεται από την αρχή της εβδομάδας η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλονίκης στα αστικά απόβλητα της πόλης με βάση τις καθημερινές μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 19/07 και της Τρίτης 20/07 είναι:

Σταθερή (-10%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 17/07 και της Κυριακής 18/07.

Αυξημένη (58%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 12/07 και Τρίτης 13/07.

«Η ομαλοποίηση της τιμής ιικού φορτίου στα δείγματα της Δευτέρας και της Τρίτης δεν πρέπει να μας καθησυχάζει, καθώς είναι πολύ πρώιμο να την αναγνώσουμε ως τάση σταθεροποίησης. Η δυναμική είναι αυξητική. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η Θεσσαλονίκη εισήλθε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας και είναι ευτύχημα που η αύξηση της διασποράς του ιού στη κοινότητα, όπως εμφανίζεται στα λύματα και στον αριθμό των κρουσμάτων, δεν αποτελεί ακόμη πρόβλημα για τα νοσοκομεία της πόλης, μιας και ο μέσος όρος ηλικίας των νοσούντων είναι χαμηλός. Είναι ωστόσο απόλυτα ρεαλιστικός ο κίνδυνος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να επεκταθούν οι μολύνσεις σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα, που δεν έχουν εμβολιαστεί και τότε το σύστημα υγείας θα πιεστεί, αλλά κυρίως θα θρηνήσουμε πολλές ακόμη ανθρώπινες απώλειες. Όσοι διστάζουν ακόμη πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και να προστατέψουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους αγαπημένους τους κάνοντας το εμβόλιο», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Η σχετική σταθεροποίηση του σχετικού ιικού φορτίου στις μετρήσεις των δύο τελευταίων ημερών, σε σχέση με την απότομη αύξηση των προηγούμενων ημερών, δεν μας εκπλήσσει γιατί έχουμε ξαναδεί διακυμάνσεις τέτοιας έντασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μέσα στο καλοκαίρι, τόσο η κινητικότητα των πολιτών όσο και η σποραδική εμφάνιση έντονων βροχοπτώσεων μπορούν να αλλοιώσουν την αποτύπωση του ιικού φορτίου σε μικρή χρονική κλίμακα και για αυτό η προσοχή μας πρέπει να στρέφεται σε μετρήσεις από μεγαλύτερη χρονική περίοδο», δήλωσε ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, καθηγητής Θοδωρής Καραπάντσιος.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

