Γενέθλια για τη Δέσποινα Βανδή

Οι δημόσιες ευχές της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη.

Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για την Δέσποινα Βανδή, αφού έχει τα γενέθλιά της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κλείνει σήμερα τα 52 και μπορεί να μην έχει τον Ντέμη Νικολαΐδη φέτος στο πλευρό της, έχει όμως όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Δέσποινα Βανδή δεν έχει σταματήσει στιγμή να δέχεται ευχές από τους δικούς της και αρκετοί ήταν αυτοί που θέλησαν να της πουν “χρόνια πολλά” μέσα από τα social media.

