Σχινιάς: Κρέμασαν νεκρή αλεπού πάνω σε δέντρο με μάσκα και αναπνευστήρα! (σκληρές εικόνες)

Κτηνωδία με μίσος που είναι αδύνατον να χωρέσει ανθρώπινος νους. Προσοχή, σκληρές εικόνες...

Oργή, θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί η κτηνωδία στον Σχινιά Αττικής που είναι αδύνατον να χωρέσει ανθρώπινος νους.

Άγνωστοι πυροβόλησαν στον λαιμό αλεπού, της έκοψαν την ουρά και την κρέμασαν πάνω σε δέντρο. Στο άτυχο ζώο οι ασυνείδητοι είχαν τοποθετήσει στο πρόσωπο μια μάσκα με αναπνευστήρα!

Το νεκρό ζώο βρήκε μία κάτοικος επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως.

Η κυρία Καραγιαννίδου όπως εξήγησε στο www.zoosos.gr έκανε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα και επισήμανε ότι βρήκε το νερκό ζώο στον δρόμο που ενώνει την περιοχή του Σχινιά Αττικής και με το Κάτω Σούλι, ενώ, όπως είπε, το ζώο ήταν πυροβολημένο στον λαιμό.

Πηγή: zoosos

