Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί τώρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «εμπαιγμό» χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η κ. Κεραμέως συνεχίζει να εμπαίζει χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους», τονίζει σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Δεν φτάνει που εν μέσω πανδημίας αποκλείει από τα πανεπιστήμια χιλιάδες υποψηφίους, ακόμα και αριστούχους που δεν τους επιτρέπει να δηλώσουν τη σχολή προτίμησής τους, έχει το θράσος να μιλά για fake news», συνεχίζει, καλώντας την Κυβέρνηση «να αποσύρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής έστω για φέτος, εν μέσω πανδημίας».

«Η μόρφωση είναι δικαίωμα, οι πολίτες δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να τη μετατρέψει σε προνόμιο», καταλήγει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του κ. Ηλιόπουλου:

«Η κ. Κεραμέως συνεχίζει να εμπαίζει χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους.

Δεν φτάνει που εν μέσω πανδημίας αποκλείει από τα πανεπιστήμια χιλιάδες υποψηφίους, ακόμα και αριστούχους που δεν τους επιτρέπει να δηλώσουν τη σχολή προτίμησής τους, έχει το θράσος να μιλά για fake news.

Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είναι η δημιουργία πελατείας για τα ιδιωτικά κολέγια.

Τους καλούμε να σταματήσουν την κατάφωρη αδικία και να αποσύρουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής έστω για φέτος, εν μέσω πανδημίας.

Η μόρφωση είναι δικαίωμα, οι πολίτες δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να τη μετατρέψει σε προνόμιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Προστασία πρώτης κατοικίας: άνοιξε η πλατφόρμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Φολέγανδρος - Ιατροδικαστική έκθεση: Έδειρε την Γαρυφαλλιά ο 30χρονος, την έσυρε και την πέταξε στην θάλασσα

Μύκονος: Απόπειρα κλοπής πανάκριβου ρολογιού από πεζό