Ιταλία: Τραγωδία με λεωφορείο που έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ο οδηγός του λεωφορείο έχασε τη ζωή του και 19 επιβάτες τραυματίστηκαν. Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος.

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του και δεκαεννέα επιβάτες τραυματίσθηκαν από πτώση δημοτικού λεωφορείου σε χαράδρα στο νησί Καπρι της Νότιας Ιταλίας. Νεκρός είναι ο οδηγός, ενώ δυο τραυματίες (ο ένας εκ των οποίων είναι ανήλικο παιδί), σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός ενδέχεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, διότι έχασε τον έλεγχο ενώ το μέσο βρισκόταν σε ίσιο δρόμο. Εξετάζεται όμως και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης.

Το λεωφορείο, από κενό δεκαπέντε περίπου μέτρων, έπεσε σε στενό δρόμο κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή του γνωστού αυτού νησιού. Τις ημέρες αυτές, η παρουσία τουριστών στο Κάπρι --όπως κάθε καλοκαίρι-- είναι ιδιαίτερα έντονη.

