Μαρία Ηλιάκη: Βόλτα με τη δύο μηνών κόρη της

Για καφέ με… την καλύτερη παρέα.

Η Μαρία Ηλιάκη εδώ και λίγο καιρό βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, καθώς έγινε μαμά για πρώτη φορά.

Η γνωστή παρουσιάστρια γέννησε στις 31 Μάϊου στη Ζυρίχη ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που αποτελεί καρπό του ερωτά της από τον Στέλιο Μανουσάκη και από τότε πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Μάλιστα, η Μαρία Ηλιάκη είναι αρκετά ενεργή στα social media και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με την κορούλα της.

