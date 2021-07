Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου και Χαρδαλιάς για την αύξηση στα κρούσματα και τα μέτρα (βίντεο)

Ανησυχία για την διασπορά του ιού στην επικράτεια. Ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας και τα περιοριστικά μέτρα.

Ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για την πορεία της εξάπλωσης του κορονοϊού, την έξαρση κρουσμάτων, την μετάλλαξη Δέλτα, τους εμβολιασμούς και τα μέτρα σε ισχύ, το απόγευμα της Πέμπτης από:

Νίκος Χαρδαλιάς , Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,

, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

