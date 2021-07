Life

Τα σημάδια που δείχνουν ότι δεν του αρέσεις και τόσο…

Πώς να σταματήσεις να είσαι μπερδεμένη μαζί του...

Είναι εκείνη η περίεργη αίσθηση. Ενώ σου αρέσει κάποιος τόσο μα τόσο πολύ, κάτι δεν πάει καλά μεταξύ σας. Κάτι δεν είναι όπως θα ήθελες. Κάτι λείπει από την μεταξύ σας επικοινωνία. Το πάθος στα λόγια; Η σωματική οικειότητα; Οι τρυφερές εκληλώσεις; Το λίγο παραπάνω ενδιαφέρον; Και είναι όλα αυτά που σε κάνουν όταν κλείνετε το τηλέφωνο ή η συνάντησή σας φτάνει στο τέλος, να νιώθεις μπερδεμένη, απογοητευμένη ή θυμωμένη. Στην πραγματικότητα το μόνο που θα έπρεπε να νιώθεις είναι τον έρωτα σταδιακά να φουντώνει μέσα σου.

Αν αντί για αυτό, νιώθεις ότι ίσως δεν σε ποθεί τόσο όσο θα ήθελες, είναι πολύ πιθανό η αμφιβολία να αρχίζει να δηλητηριάζει μια πιθανή καλή εξέλιξη στη σχέση σας. Είναι άλλο, εξάλλου, να αρέσεις σε κάποιον κι άλλο να σε ποθεί. Και για κάποιες από εμάς το πρώτο απλώς δεν είναι αρκετό. Και νομίζω ότι το χειρότερο στις γνωριμίες και στις σχέσεις που δεν προχωρούν όσο και όπως θα θέλαμε είναι το χάσιμο χρόμου; Θα συμφωνήσεις σε αυτό;

Αν ναι, τότε διάβασε παρακάτω τα εξής σημάδια που μπορεί να φωνάζουν ότι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ σας και μάλλον δεν φταις εσύ για αυτό. Αν πάλι έχεις πείσμα και θέλεις οπωσδήποτε να το προσπαθήσεις μαζί του -ακόμα κι αν δεν τον βλέπεις να ξετρελαίνεται μαζί σου- αγνόησε το άρθρο για να μην σου μπαίνουν οι ιδέες που θα σε αποσυντονίσουν στους...στόχους σου. Ορίστε σημάδια που δείχνουν ότι το πρόσωπο με τον οποίο έχεις σχέση ή θα ήθελες να έχεις σχέση μάλλον δεν κουτουλάει από έρωτα για εσένα.

Δεν επιδιώκει πρώτος την επικοινωνία

Σίγουρα δεν αποτελεί καλό σημάδι, αν είσαι πάντα εσύ αυτή που τον αναζητάς, εσύ αυτή που το στέλνεις μήνυμα πρώτη, εσύ αυτή που του προτείνεις να συναντηθείτε ή να κάνετε πράγματα μαζί. Το να σου στέλνει εκείνος μήνυμα πρώτος ή να σου τηλεφωνεί σίγουρα επιβεβαιώνει τις διαθέσεις του ως προς εσένα χωρίς να χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Το ξέρω ότι σε γυρίζω στην εποχή των "Κανόνων" (το αμερικανικό best seller εγχειρίδιο για τις σχέσεις των δύο φύλων "The Rules") όμως είναι μάλλον από τα δεδομένα που δεν πρέπει να αγνοήσεις.

Δεν είναι ποτέ διαθέσιμος

Δεν απαντά σε μηνύματα ή αργεί να απαντήσει. Είναι απασχολημένος συνέχεια και έχει ασφυχτικά φορτωμένο πρόγραμμα. Ακόμα χειρότερα αν βλέπεις ότι συστηματικά αποφεύγει ή απορρίπτει τις μισές ή και παραπάνω προτάσεις σου για έξοδο επειδή έχει πολύ δουλειά, έχει πονοκέφαλο ή τις μαύρες του ή αρρώστησε η μάνα του, θα πρέπει να προβληματιστείς. Να ξέρεις ότι ακόμα και με το πιο φορτωμένο πρόγραμμα του κόσμου, εκείνος που σε θέλει πολύ θα επιδιώξει να σε δει. Κάθε μέρα -έστω κι για λίγο- ακόμα κι αν αυτό είναι δύσκολα εφικτό!

