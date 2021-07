Life

Kylie Minogue: Ποζάρει με το πουκάμισο του αγαπημένου της στην Ελλάδα!

Η τραγουδίστρια ποζάρει με νέο look στα μαλλιά της, ανέμελη και με το πουκάμισο του καλού της...

Η Kylie Minogue δεν συνηθίζει να μιλά για την προσωπική της ζωή, όμως σε μία από τις σπάνιες φορές που το έκανε, αναφέρθηκε γλυκά στον αγαπημένο της που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, Paul Solomons.

Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση με την οποία φαίνεται να ποζάρει με νέο look στα μαλλιά της, ανέμελη και με το πουκάμισο του καλού της.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία γράφει: “Καπέλο για τον ήλιο, τσέκ – Πουκάμισο του αγοριού σου, τσεκ – Τζιν σορτσάκι που έφτιαξες μόνη σου από παντελόνι που έχεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν το φοράς? – τσεκ”

