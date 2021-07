Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Αυξάνονται τα κρούσματα στις ηλικίες 40-60 ετών (βίντεο)

Έκκληση για εμβολιασμό όλων των ενηλίκων. Προειδοποίησε πως η μετάλλαξη Δέλτα είναι 44 φορές πιο μεταδοτική από τη βρετανική.

Επείγει ο εμβολιασμός όλων των ενηλίκων κατά της COVID-19, τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, προειδοποιώντας πως ο ιός βρήκε τον τρόπο να μεταδοθεί σε άτομα ανεμβολίαστα και παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των νέων κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα 40-60 ετών.

Χαρακτήρισε ανησυχητική τη μετατόπιση των νέων κρουσμάτων σε μεγαλύτερες ηλικίες, κάτι που – όπως είπε – θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση των νοσηλειών και πίεση στο ΕΣΥ.

Σημείωσε πως σε περιοχές, όπου οι περισσότεροι που μολύνονται είναι νέοι, η νυχτερινή διασκέδαση αναφέρεται ως η πιο πιθανή μορφή έκθεσης στον ιό.

Επεσήμανε, πάντως, πως καταγράφεται ύφεση της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων που είχε παρατηρηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση των εισαγωγών κατά 70%, αλλά δεν συνοδεύεται από αύξηση των διασωληνωμένων.

Η μετάλλαξη Δέλτα είναι 44 φορές περισσότερο μεταδοτική από την βρετανική, είπε η κ. Παπαευαγγέλου. Ο ιός, τόνισε, είναι εδώ - και έδωσε έμφαση στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.

