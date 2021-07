Υγεία - Περιβάλλον

Μύκονος - Χαρδαλιάς: Απέδωσαν τα μέτρα, θα επανεξεταστεί η κατάσταση

Τα πρόσθετα μέτρα στη Μύκονο απέδωσαν, τα επόμενα 24ωρα θα αξιολογηθεί η παράτασή τους ή μη τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ποιοι θα κάνουν υποχρεωτικά δύο τεστ κορονοϊού την εβδομάδα.

Τα πρόσθετα μέτρα που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στη Μύκονο από το Σάββατο δείχνουν ότι κατάφεραν μερικώς να ανακόψουν την περαιτέρω διασπορά του ιού και την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας Covid-19.

Μέτρα τα οποία ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί και των οποίων την παράταση ή όχι, όπως ανακοίνωσε, «θα αξιολογήσουμε τα επόμενα 24ωρα και εγκαίρως θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις».

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως τα δεδομένα στη Μύκονο δείχνουν υψηλή επιδημιολογική επιβάρυνση, αλλά και μερική σταθεροποίηση της κατάστασης, ενώ αρχίζει και να διαφαίνεται και μια μικρή τάση μείωσης.

Ταυτόχρονα, επισήμανε πως προέκυψε ότι δεν υπάρχουν νέες συρροές στο νησί και ότι τα όποια νέα κρούσματα σχετίζονται με τις ήδη υφιστάμενες συρροές των προηγούμενων εβδομάδων.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ανακοίνωσε 2.604 νέα κρούσματα στην Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες. Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.066, στη Θεσσαλονίκη 243, στο Ηράκλειο 129, στο Ρέθυμνο 82, στην Αχαΐα 62 και στα Χανιά 61.

