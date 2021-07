Κοινωνία

Φολέγανδρος - Κούγιας στον ΑΝΤ1 για το πόρισμα “φωτιά” του ιατροδικαστή (βίντεο)

Η ιατροδικασική έκθεση οδηγεί σε κατάρρευση του σεναρίου ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε συνείδηση των πράξεων του, τόνισε ο κ. Κούγιας.

Ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς, που δολοφονήθηκε στην Φολέγανδρο από τα χέρια του συντρόφου της, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη για το πόρισμα του ιατροδικαστή που οδηγεί σε κατάρρευση του σεναρίου ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε συνείδηση των πράξεων του.

"Ο καθ' ομολογίαν δράστης χτύπησε πολύ άσχημα το κορίτσι, του προκάλεσε επικίνδυνες σωματικές βλάβες, την κατέστησε αναίσθητη, την έσυρε μέχρι την άκρη του γκρεμού και μετά την εκσφεδόνισε στη θάλασσα", τόνισε ο κ. Κούγιας και πρόσθεσε ότι "αυτό οδηγεί σε κατάρρευση όλο το σενάριο ότι δεν είχε συνείδηση των πράξεων του".

Παράλληλα, διευκρίνισε πως το αίτημα του κατηγορούμενου για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο.

