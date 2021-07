Πολιτισμός

Πέθανε η Μάγια Λυμπεροπούλου

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό θέατρο. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθηποιός Μάγια Λυμπεροπούλου.

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό θέατρο, καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών, η σπουδαία ηθοποιός Μάγια Λυμπεροπούλου. Άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι μετά από έμφραγμα που υπέστη.

Η Μάγια Λυμπεροπούλου γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα και φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα σπούδασε υποκριτική στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Μετά την αποφοίτησή της παρέμεινε στο πλευρό του Κουν ως καλλιτεχνική συνεργάτιδά του μέχρι το 1970. Από το 1971 και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διέμεινε στην Γαλλία, όπου σπούδασε κινηματογράφο και εργάστηκε ως ηθοποιός.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνέχισε την καλλιτεχνική της πορεία συνεργαζόμενη με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης και άλλους θιάσου ενώ αναλαμβάνοντας μεγάλους και απαιτητικόύς θεατρικούς ρόλους τους οποίους ενσάρκωσε με αξιοθαύμαστο τρόπο.

