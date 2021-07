Κόσμος

Ερντογάν: Νέα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του (βίντεο)

Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος διακρίνεται εμφανώς καταβεβλημένος.​​

Πρόκειται για ένα βίντεο που αποτυπώνει τον Ταγίπ Ερντογάν να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά την ώρα που απευθύνει μήνυμα προς τους συμπατριώτες του και φουντώνει τις φήμες για την υγεία του Τούρκου προέδρου.

Το επίμαχο βίντεο μεταδόθηκε από το πρακτορείο Anadolu, χωρίς να υποστεί επεξεργασία, μ’ αποτέλεσμα το κρατικό πρακτορείο να δέχεται βολές από φιλοκυβερνητικά μέσα, επειδή δεν προστάτεψε την εικόνα του Ταγίπ Ερντογάν.

Και στο παρελθόν ο Τούρκος πρόεδρος έχει συλληφθή με σημάδια αδιαθεσίας και κούρασης όπως τον 2017 όταν δυσκολευόταν να κρατηθεί ξύπνιος στη διάρκεια της συνάντησης του με τον Ουκρανό ομόλογο του Πέτρο Ποροσένκο.

