Τρία χρόνια από τη φωτιά στο Μάτι: Οι νέοι χαρίζουν καθημερινά την ελπίδα (βίντεο)

Οι νέοι της περιοχής είχαν βάλει “στοίχημα” να δώσουν πνοή στον πληγωμένο τους τόπο και φαίνεται ότι τα κατάφεραν. ​

Τρία χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Οι νέοι της περιοχής είχαν βάλει “στοίχημα” να δώσουν πνοή στον πληγωμένο τους τόπο και φαίνεται ότι τα κατάφεραν. ?

Οργανωμένοι σε ομάδες εθελοντικής από την επομενη ημέρα της τραγωδίας βοήθησαν στην συλλογή των καμένων, στον καθαρισμό των σπιτιών και των παραλιών, στα συσσίτια που οργανώθηκαν, στην δενδροφύτευση της περιοχής, ενώ πλέον μεταβαίνουν και σε άλλε πληγείσες περιοχές της χώρας όπως στην Έυβοια και την Καρδίτσα - για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειάεται.

Οι νέοι στο Μάτι όμως είχαν βάλει από την αρχή ένα στοίχημα: μέσω της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού να δώσουν δύνημα και νέα πνοή στον πληγωμένο τους τόπο. 3χρόνια μετά φαίνεται πως το στοίχημα το κέρδισαν.

