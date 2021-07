Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φιλικό “Χ” με την Αλ Τσαβόν

Έμεινε στο 1-1 με την Αλ Τααβόν, «κέρδισε» Κώτσιρα, Πέρεθ, Σιδερά ο Παναθηναϊκός

Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε ο Παναθηναϊκός με την Αλ Τααβόν της Σαουδικής Αραβίας στο πρώτο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, έχοντας ως «κέρδη» τους Γιάννη Κώτσιρα, Ρούμπεν Πέρεθ και Γιάννη Σιδερά.

Οι «πράσινοι» είχαν αρκετά «θέματα», ειδικά στο πρώτο 45λεπτο, όσον αφορά το δημιουργικό σκέλος, καθώς δεν μπορούσαν να φτάσουν με αξιώσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Στον αντίποδα, οι Σαουδάραβες έβγαλαν ένα πολύ σκληρό αγωνιστικό προφίλ μέσα στο γήπεδο και στο πρώτο μέρος είχαν τις πρώτες καλές στιγμές στο παιχνίδι με τους Φαϊντόντ (2’, 13’). Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 38’, μετά από πολύ ωραία συνεργασία του Μακέντα με τον Χατζηθεοδωρίδη (τακουνάκι του Ιταλού), ατομική ενέργεια και σουτ του Κατερινιώτη μπακ, που βρήκε πρώτα στο δοκάρι και κατέληξε στο βάθος της εστίας της Αλ Τααβόν.

Δύο λεπτά αργότερα, από λάθος της «πράσινης» άμυνας και ανισορροπία λόγω της θέσης που βρισκόταν ο Μαουρίσιο, οι Σαουδάραβες έκλεψαν την μπάλα με τον Φαϊντοντ και ο Μαβαμπά με πλασέ μέσα από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άλλαξε τα 9/11 της ομάδας του, αφήνοντας στο γήπεδο μόνο τους Αλεξανδρόπουλο και Διούδη. Ο Παναθηναϊκός έγινε λίγο πιο λειτουργικός μπροστά, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα κι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη στο 60’, καθώς το πλασέ του 21χρονου επιθετικού κόντραρε, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε κόρνερ.

Στο 89’ το «τριφύλλι» έχασε ακόμη μία καλή ευκαιρία με πλασέ του Καμπετσή, που απέκρουσε στη γωνία του ο γκολκίπερ της Αλ Τααβόν, Κάσιο, με το τελικό 1-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κώτσιρας, Ρόμπι, Βέλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Μαουρίσιο, Αλεξανδρόπουλος, Σαβιέρ, Βιγιαφάνιες, Καρλίτος, Μακέντα.

Β’ ημίχρονο: Διούδης (61’ Χριστογεώργος), Σάντσεθ, Χουάνκαρ, Σερπέζης, Σιδεράς, Πέρεθ, Αλεξανδρόπουλος (55’ Αθανασακόπουλος), Μπουζούκης (71’ Καμπετσής), Σανκαρέ, Ενγκμπακοτό, Ιωαννίδης

ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ (Νέστορ Ελ Μαέστρο): Κάσιο, Γιαζίντ, Ταβάμπα, Σάντρο, Νουάφ, Αμποζμπάν, Κάντι, Σμουχάν, Παϊντόντ, Τζάγκο, Αμίσι

